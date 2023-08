Andalucía es la Comunidad con más muertes por ahogamiento durante lo que va de año, registrando 38 fallecidos

Andalucía se pone, con 38 muertes en lo que va de año, a la cabeza de las Comunidades Autónomas en cuanto a la pérdida de vidas en los espacios acuáticos por ahogamiento no intencionales, una posición que entre enero y junio había ocupado Canarias pero que tras diez ahogados en julio, encabeza Andalucía.

Así lo ha confirmado en declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Isabel García, quien ha señalado que "hay varias razones que hacen que estas cifras vayan incrementando, ya que Andalucía no era el territorio español con más personas fallecidas por esta causa desde julio de 2021"

De los 38 ahogamientos ocurridos en la comunidad andaluza, 21 de ellos han sucedido en playas, ocho en piscinas, ocho en espacios acuáticos y dos en ríos. De estos, cuatro eran menores de edad, ocho de edad por determinar y el resto adultos.

Por detrás de Andalucía, en el acumulado de los primeros siete meses de 2023 aparecen Cataluña, con 37 fallecimientos; la Comunidad Valenciana, con 33; Canarias, con 31; Galicia, con 23; Islas Baleares, con 15; Asturias, con 13, y Castilla y León, con doce ahogados.

García ha apuntado que uno de los motivos de la subida de estas cifras, es que "ha aumentado la afluencia de turistas a los espacios acuáticos andaluces, con lo cual, cuanto mayor número de usuarios, lógicamente mayor es el riesgo".

En su opinión, "la sociedad cree que todas las personas saben nadar y conocen los riesgos del espacio acuático y su señalización, y no es cierto, mucha gente no sabe nadar". Además, García ha hecho hincapié en que "el espacio acuático es un espacio de riesgo y no de ocio".

A su vez, la presidenta ha señalado que otra de las causas es que "la afluencia de público llega a las playas a primera hora de la mañana y los servicios de socorrismo y salvamento no empiezan hasta las 11,00 horas de la mañana aproximadamente, con lo cual, esas franjas en las que no hay servicios de seguridad también se producen ahogamientos". Según García, es cierto, que "hay muchos rescates y eso significa que es menor el número de víctimas, pero al no haber servicios de seguridad hay ahogados".

García ha manifestado que "con todas estas causas es necesario hacer y se están haciendo campañas de concienciación y prevención, tanto a nivel autonómico como estatal". La seguridad acuática afecta a todo el país, por lo que la presidenta ha resaltado que "se habla de más de 3.OOO fallecidos en los últimos ocho años en España y esto es una cifra inasumible para un país turístico como este".

LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA FEDERACIÓN TRABAJAN CONJUNTAMENTE

La Federación y la Junta de Andalucía han firmado un protocolo de colaboración que recoge varios ámbitos tanto de formación, producción y de momento, se está comenzando con la seguridad acuática, para colaborar en revertir todas las situaciones de ahogamiento.

Para concluir, García ha sostenido que "hay que trabajar en esa línea de forma conjunta, no solo para las campañas de prevención, sino para la formación del personal de seguridad y a su vez, trabajar en la educación con los escolares para potenciar la modalidad deportiva de salud y socorrismo".