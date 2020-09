ANC y Òmnium recelan de indultos e insisten en amnistía y autodeterminación

Las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural han afirmado que un indulto para los presos independentistas no solucionaría el conflicto político y han vuelto a insistir en que la única solución pasa por ejercer la autodeterminación y por una ley de amnistía.

En declaraciones a la prensa a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con motivo de la declaración del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su segunda causa por desobediencia, la líder de la ANC, Elisenda Paluzie, ha reclamado al independentismo consensuar una estrategia para "recuperar la iniciativa".

Esta mañana, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que la semana que viene comenzará a tramitar los indultos para los líderes independentistas condenados por sedición por su participación en el proceso soberanista.

"La tramitación es una obligación legal que tiene el Ministerio, por tanto no es nada más que lo que está obligado por ley", ha subrayado Paluzie, que ha añadido además que una ley de amnistía por sí sola "no soluciona nada" y no tiene "ningún tipo de sentido" si no es el de acompañar a un referéndum sobre la independencia acordado.

Por su parte, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha afirmado que lo único que tiene que hacer el Estado "es aprobar esta ley de amnistía que permitiría que haya una solución integral para todas las personas represaliadas".

"Un indulto no sirve para nada, más allá de la solución personal de la persona represaliada", ha señalado Mauri, que ha añadido asimismo que el anuncio del Gobierno de tramitar los indultos "no es nada más que cumplir lo que tiene que hacer" y que esto no quiere decir que los vayan a aprobar.

Por ello, ha insistido en que la única solución política para el conflicto pasa por el ejercicio de la autodeterminación y por una amnistía. EFE

1011923

sjs/pll/jlg