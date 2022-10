AMP.-Un vocal del CGPJ dice que elegir a Mozo va contra la ley y que "no pueden existir bicefalias" en el Poder Judicial

Wenceslao Olea, el único vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha votado en contra de elegir al vocal Rafael Mozo como presidente interino del órgano, ha asegurado que la votación de este jueves es contraria a la ley y ha defendido que "solo puede existir un único presidente" del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, por lo que "no pueden existir bicefalias en el actual sistema legal".

Olea ha mostrado su oposición a la decisión del Pleno del CGPJ, que ha designado a Rafael Mozo -su vocal de mayor edad-- como presidente interino tras la dimisión de Carlos Lesmes, lo que supone 'de facto' que el liderazgo del Poder Judicial queda dividido, ya que el magistrado Francisco Marín Castán es quien ejerce las funciones de la Presidencia del Tribunal Supremo (TS) desde que la renuncia de Lesmes se hizo efectiva.

En un voto particular, recogido por Europa Press, el magistrado del Tribunal Supremo ha hecho constar su discrepancia de la mayoría del Pleno que, a su juicio, "carece de competencia para realizar el nombramiento de un presidente del Consejo con independencia de quien ejercite la Presidencia del Tribunal Supremo".

La votación de este jueves ha salido adelante con una amplia mayoría, 16 votos a favor y solo uno en contra --el del vocal Wenceslao Olea--, mientras que la vocal Mar Cabrejas se ha ausentado, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Para Olea, pretender establecer una Presidencia autónoma y separada del Consejo, con independencia de quien ostenta la Presidencia del Tribunal Supremo, "es manifiestamente contrario a los mandatos legales constitucionales reseñados".

"Se está vulnerando nada más y nada menos que la Constitución", ha dicho Olea, al tiempo que ha indicado que su discrepancia "no solo afecta" al hecho de que se elija a un presidente del CGPJ, sino también al procedimiento en sí mismo.

"DESASTROSA SITUACIÓN JURÍDICA"

El vocal ha asegurado que el CGPJ atraviesa una "desastrosa situación jurídica". Según ha indicado, ante la vacante en la Presidencia del Consejo "no es posible, dada la legislación vigente, acudir a los mecanismos ordinarios de suplencia". Ha subrayado, sin embargo, que "es necesario que el Consejo tenga un presidente como uno de los órganos que lo integra".

Olea ha incidido en que, a su juicio, "lo más relevante" del debate es que en la elección del suplente de Lesmes se pone en juego la "legalidad" de los acuerdos que se adopten por el CGPJ, "entre los cuales, además de la relevancia que tiene la gestión ordinaria, está la importante competencia de designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional".

En este sentido, el vocal ha defendido que, "si ya existe un presidente designado legalmente para el Tribunal Supremo, poderosas razones deben darse para que no se cumpla lo que dispone el artículo 122.3 de la Constitución", que establece que el presidente del Alto Tribunal es también la cabeza del Consejo.

ADVIERTE DE QUE MOZO NO CUMPLE REQUISITOS

Para Olea no puede decirse que el presidente del Alto Tribunal carece de "legitimidad" para ejercer el cargo en el Consejo porque no ha sido designado por el Pleno. Según ha subrayado, "es la propia ley la que impone esa legitimidad". "No cabe una legitimidad mayor que la establecida en la ley con naturaleza de orgánica", ha incidido.

Además, ha asegurado que "no puede ignorarse que el presidente de Sala más antiguo" -que en este caso es Marín Castán, el ahora presidente en funciones del Supremo-- "también ha sido designado por el Pleno". Así las cosas, ha señalado que en dicha designación "están incluidas" las funciones propias de dicha Presidencia de Sala y las que surjan en la sustitución del presidente del Alto Tribunal.

Al margen, el vocal ha indicado que Mozo "no reúne ninguna" de las condiciones que establece la ley para ostentar la Presidencia del CGPJ. "Ni tiene la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo", ha indicado.

Mozo, que llegó al Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE, ingresó en la carrera judicial en 1985 y tuvo varios destinos hasta que en 1998 aterrizó en la Audiencia Provincial de Madrid. Desde 2018 tiene su plaza como magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

INCAPACIDAD PARA HACER NOMBRAMIENTOS

En el marco del voto particular, Olea ha asegurado que la "indeseable, confusa y torticera situación" que atraviesa el órgano de gobierno de los jueces es consecuencia de "un legislador irreflexivo que ha actuado con intereses espurios e inminentes de partidos". Se refiere así a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial --aprobada en marzo de 2021-- que prohíbe al CGPJ en funciones hacer nombramientos.

Cabe recordar que aunque este verano las Cortes Generales han aprobado una reforma que permite devolver al órgano de gobierno de los jueces su capacidad de hacer nombramientos, esta se limita a los dos candidatos al Tribunal Constitucional que le corresponde designar al Consejo. Así, Olea ha insistido en que el CGPJ no puede designar a Mozo ni a ningún otro vocal como presidente interino.