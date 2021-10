AMP. Llop asegura que el Gobierno "no ha dado orden alguna a la Abogacía del Estado" en el 'caso Ghali'

El PP critica que los servicios jurídicos del Estado pidieran el archivo de la causa sobre la entrada del líder del Frente Polisario

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este miércoles que el Gobierno "no ha dado orden alguna a la Abogacía del Estado" en el denominado 'caso Ghali' que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza y en el que figura como investigada la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya por la entrada en España del líder del Frente Polisario.

Así lo ha dicho la ministra, en el marco de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en respuesta al diputado del Partido Popular (PP) Carlos Rojas, quien le ha preguntado si desde el Ejecutivo se dio alguna directriz a los servicios jurídicos del Estado para que pidiera el archivo de la investigación. "¿Usted como ministra de Justicia está de acuerdo en que el Gobierno utilice a la Abogacía del Estado para frenar las investigaciones judiciales de este caso?", le ha dicho.

Llop ha insistido en que el Gobierno actúa "siempre" con "arreglo a la legalidad" y ha remarcado que ni ella como ministra ni el Ejecutivo han interferido en las decisiones de la Abogacía del Estado en la causa que se instruye sobre la llegada de Brahim Ghali a la Base Aérea de Zaragoza el pasado 18 de abril.

"La Abogacía del Estado se rige por la búsqueda de la legalidad, del interés general, con un respeto escrupuloso al principio de legalidad dentro del marco de las funciones que tiene encomendadas. Ni instrucciones, ni indicaciones, ni órdenes. Nada", ha señalado la ministra.

En el marco de su respuesta, Llop ha asegurado que Rojas "viene de una cultura política en la que compañeros de su partido son autores de frases que recordamos con estupor", ha dicho en referencia a "vamos a controlar al Tribunal Supremo por la puerta de atrás" y a "esto la Fiscalía te lo afina".

EL PP ASEGURA QUE LLOP "NO ES CREÍBLE"

El diputado 'popular' ha asegurado que la palabra de la ministra "no es creíble". Hacusado al Gobierno de organizar la entrada en España de "un prófugo de la Justicia con pasaporte e identidad falsos, no distintos, falsos" y le ha reprochado a Llop el hecho de que a Ghali "no le aplicaron ninguna medida de control de frontera" porque, a su juicio, el Ejecutivo "sencillamente quería ocultar su identidad".

Para Rojas, "aquí hay una responsabilidad política clarísima del señor Sánchez", que --según el dirigente del PP-- "ha puesto a la Abogacía del Estado a defender al Gobierno, que no parece en este caso que sea lo mismo que defender la legalidad.

Así, el diputado ha reprochado la estrategia de los servicios jurídicos en el 'caso Ghali', quienes han pedido en dos ocasiones que se archive la investigación y han reclamado una fianza de 150.000 para las acusaciones. Rojas ha preguntado directamente a Llop si ha dado alguna instrucción a los abogados del Estado para que solicitaran dicho archivo. La ministra ha insistido en que no ha dado ninguna directriz.

Rojas también ha criticado a la Abogacía por negarse a entregar al juez Rafael Lasala los correos electrónicos del exjefe de gabinete de Exteriores Camilo Villarino, bajo el argumento de que solía borrarlos por cuestiones de "seguridad", "en lugar de buscarlos y ponerlos a disposición de la Justicia"

LOS AVALES ANTE EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el marco de su intervención, el diputado del PP también ha reprochado al Gobierno que no haya presentado recurso de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado por la Generalitat de Cataluña para la creación del fondo que pretende avalar las fianzas de los excargos del Govern a los que el Tribunal de Cuentas reclama una fianza de 5,4 millones de euros. "Es vergonzoso que haya un pacto con quienes quieren romper España", ha dicho.

Llop, que ha insistido en rasgos generales que su Ministerio no ha dado instrucciones de ningún tipo a la Abogacía, no ha hecho referencia explícita al caso de los avales. En el marco de sus respuestas, la titular de Justicia se ha salido del ámbito del 'caso Ghali' para exhortar al PP a participar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018.