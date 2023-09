"La amnistía no es justificable", afirma Queipo (PP)

El secretario General del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha afirmado este domingo que la amnistía "no es justificable" y que es algo que "nos afecta a todos como españoles".

El PP de Asturias ha fletado cinco autobuses para asistir al acto convocado por el Partido Popular en Madrid contra una posible amnistía y a la llegada de los mismos Queipo ha destacado la "enorme delegación de asturianos" que han acudido a un acto "de concordia en el que queremos decir no a determinados comportamientos".

"No todo es valido, no todo es justificable. La amnistía no es justificable y nos afecta a todos como españoles, a los andaluces, a los extremeños, a los madrileños y también a los asturianos. A todos por igual", ha indicado.

En ese sentido, Queipo ha destacado a los asturianos que se han acercado al acto para decir "no a la amnistía y sí a la igualdad entre españoles".