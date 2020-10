Almeida pide serenidad a los madrileños para cumplir con las restricciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este domingo serenidad a los madrileños para cumplir con las restricciones a la movilidad que están en vigor desde el pasado viernes en la capital española.

En declaraciones a Antena 3, Martínez-Almeida ha indicado que se ha reducido la movilidad de vehículos durante el fin de semana con respecto al anterior porque no se puede entrar en la ciudad de Madrid, aunque hay movilidad entre los distritos.El regidor ha lamentado la confusión generada por la implementación de las nuevas medidas que "hacen que los madrileños no tengamos la seguridad de en qué supuestos podemos salir y en qué supuestos no podemos salir".

Durante el primer fin de semana de restricciones a la movilidad no ha habido incidencias reseñables "al margen de alguna fiesta desafortunada que ha habido", ha apuntado. El alcalde ha mandado a los madrileños "un mensaje de tranquilidad" porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Municipal van a continuar realizando labores informativas y van a estar a disposición de los ciudadanos para solventar sus dudas rápidamente.

También ha apelado a la "serenidad" de los madrileños para cumplir con estas restricciones "en la medida de lo posible", ya que "nadie puede negar que la situación en la ciudad de Madrid es preocupante".

"Los datos están bajando, pero no es menos cierto que tienen que bajar mucho más todavía", ha apuntado. Ha transmitido a los ciudadanos la importancia de seguir haciendo el esfuerzo de cumplir con las limitaciones, a pesar del "desgaste mental y emocional que tenemos en la ciudad de Madrid por todo lo que hemos sufrido, pero todavía la lucha continúa y no podemos bajar los brazos".

Tras reconocer que la gente está "enfadada" y que, en ocasiones, "no entiende los líos políticos que tenemos", ha insistido en la necesidad de cumplir con las restricciones establecidas para vencer al virus.

Al ser preguntado por las palabras del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, quien afirmó que las restricciones salvan vidas, Almeida ha abogado por analizar si las restricciones se acomodan a la situación del momento.

"Las restricciones van a salvar vidas, pero tienen que ser las más adecuadas al momento que estamos viviendo", ha dicho el alcalde de Madrid, quien ha recordado que la Comunidad de Madrid entendía que los números estaban bajando con las limitaciones a la movilidad que se habían establecido.

Almeida ha indicado que la Comunidad de Madrid, como Gobierno "responsable", ha acatado la orden del Ministerio de Sanidad, al tiempo que ha mostrado su disconformidad con la resolución y la ha recurrido en los tribunales por entender que no se ajusta a Derecho.

Desde la noche del pasado viernes, 2 de octubre, Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas, donde viven un total de 4.786.948 ciudadanos, tienen nuevas restricciones propuestas por el Ministerio de Sanidad.