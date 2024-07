Almeida critica que el Gobierno quiera aplicar el "código predontológico" para "controlar" a los medios de comunicación

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes que el Gobierno de España quiera aplicar el "código predontológico" para "controlar" a los medios de comunicación.

Así lo ha señalado ante los periodistas tras informar de las actuaciones de mejora que se van a llegar a cabo en los colegios de la ciudad y después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya anunciado que se va a sacar adelante una ley que contempla que "quienes vulneren los códigos deontológicos en el ejercicio del periodismo serán privados de subvenciones y financiación pública".

"Me parece que el único límite que tiene que haber en el ejercicio de los medios de comunicación está recogido en el Código Penal y en el Código Civil en el ámbito de las injurias y calumnias", ha valorado el primer edil.

Considera que el Gobierno no quiere "garantizar la libertad de prensa" sino "intervenir" en los medios de comunicación. "El que no cumpla el código predontológico y el código sanchológico se arriesga a que no pueda tener publicidad institucional".

En la misma línea, Martínez-Almeida ha aseverado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere "reforzar la independencia" de los medios de comunicación sino "controlarlos". "Le molesta a Sánchez que los medios de comunicación vayan publicando qué ha hecho su mujer. Tenemos derecho a saber si La Moncloa es un centro de negocios", ha censurado.