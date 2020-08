Alfonso Ussía desvela el mensaje que le ha mandado el Rey Juan Carlos: "Me responde con esperanza"

El escritor madrileño Alfonso Ussía ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, con lo que podrían ser las primeras declaraciones del rey emérito Juan Carlos I, motivo por lo que dicha publicación ha tenido una enorme repercusión. En dicho mensaje, según Ussía, el rey emérito habría respondido “con esperanza” a uno previo suyo.

"Mil gracias. Esto es un paréntesis, no unas vacaciones. Abrazos a todos", son las palabras que asegura Ussía que le ha respondido Don Juan Carlos, tras su salida del país.

Como adelantó en la mañana de este martes, en exclusiva, el comunicado líder de la radio nacional, Carlos Herrera, Juan Carlos I abandonó España el pasado sábado pese a que fue ayer lunes cuando se hizo público el comunicado en el que se informaba de que el Rey Emérito había decidido dejar territorio nacional ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada. Según Herrera se desconoce el destino del Monarca, pese a que ABC asegura que ya se encuentra en República Dominicana.

Envío un mensaje al Rey Don Juan Carlos. Me responde con esperanza. "Mil gracias. Esto es un paréntesis, no unas vacaciones. Abrazos a todos". — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) August 4, 2020

Ussía, un firme defensor de la monarquía y del Rey Juan Carlos

No es la primera vez que Ussía sale en defensa del monarca. Sin ir más lejos, hace pocas semanas ya lo hizo, tras conocer que ERC, Bildu, JxCat, la CUP y el BNG se habían unido para reclamar a la Mesa del Congreso la retirada de los cuadros y estatuas del Rey Juan Carlos I que se encuentran en dependencias parlamentarias, por entender que el monarca no meceré esos reconocimientos por la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Lo del Rey no está acreditado y todo responde a los chismes de una cortesana avariciosa. Yo confío en el Rey Juan Carlos, que me dio la libertad y la Constitución. Y no en un Gobierno participado por comunistas corruptos y amigos del narcotrafico. Juan Carlos I no caerá. ERE. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) June 17, 2020

El escritor y articulista, no dudó en publicar un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que asegura que "lo del Rey no está acreditado y todo responde a los chismes de una cortesana avariciosa”. Ussía aseguró, además, que “confío en el Rey Juan Carlos, que me dio la libertad y la Constitución. Y no en un Gobierno participado por comunistas corruptos y amigos del narcotráfico”. “Juan Carlos I no caerá", subrayaba el escritor.

