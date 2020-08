Alfonso Reyes recuerda esta canción de Jarabe de Palo para definir la estrategia de Fernando Simón

Los ojos de toda España están puestos a menudo en Fernando Simón desde principios de año. La pandemia del coronavirus ha vuelto casi omnipresente al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Aunque ya no comparece todos los días, el epidemiólogo es el experto que más observado puede sentirse por la ciudadanía en lo que respecta al COVID-19.

Las críticas hacia la gestión del coronavirus por parte del Gobierno han sido constantes desde marzo. Y Simón no se ha librado de ellas. De hecho, ha recibido y recibe unas cuantas. En especial, a través de las redes sociales. Allí se ha encontrado críticos tan contundentes como Alfonso Reyes.

Alfonso Reyes recuerda a Jarabe de Palo para definir la estrategia de Fernando Simón

El ex jugador internacional de baloncesto, que además superó el coronavirus, no ha dudado en mostrarse muy severo con Simón en varias ocasiones. La última ha tenido lugar este viernes, cuando Reyes ha empleado su cuenta de Twitter para criticar con dureza, una vez más, al doctor.

Se cerrarán los colegios o no, habrá segunda ola o no, me tomaré un vermú o no. Depende, todo depende.

De medidas preventivas, campañas de concienciación, exposición de la realidad sin tapujos y protocolos, nada. Hasta que sea tarde, como siempre. https://t.co/RwyzrrKJ79 — Alfonso Reyes (@alfreyes14) August 14, 2020

“Se cerrarán los colegios o no, habrá segunda ola o no, me tomaré un vermú o no. Depende, todo depende. De medidas preventivas, campañas de concienciación, exposición de la realidad sin tapujos y protocolos, nada. Hasta que sea tarde, como siempre”, ha aseverado el presidente de la ABP (Asociación de Baloncestistas Profesionales).

En su mensaje, puede encontrarse un ligero recuerdo a una de las canciones más famosas del grupo Jarabe de Palo, que comandaba Pau Donés: Depende. No hay que olvidar que en el tema no paraba de repetirse la palabra que le da nombre y también la expresión “De según cómo se mire, todo depende”.

La indirecta de Alfonso Reyes al Gobierno

No ha sido el único tuit crítico de Reyes con motivo del coronavirus. Hace unos días, publicó este mensaje en Twitter: "Como padre me tranquiliza saber que el comité de expertos ha planificado todos los escenarios de la vuelta al cole. ¡Qué alivio!". El mensaje se hizo viral muy rápido y fueron muchos usuarios los que quisieron compartir en su muro personal la reflexión del ex jugador de baloncesto.

Como padre me tranquiliza saber que el comité de expertos ha planificado todos los escenarios de la vuelta al cole. ¡Qué alivio! — Alfonso Reyes (@alfreyes14) August 11, 2020

En su tuit también había un recado al Gobierno y al famoso comité de expertos que tantas veces defendió el Ejecutivo y del que hace pocas jornadas negaron su existencia. Hace varias semanas, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, se negaron a dar los nombres de estos supuestos expertos para que no estuvieran expuestos a la presión mediática durante el desarrollo de su función, pero después resultó que este 'gabinete de crisis' nunca existió.