Alemania.- Los servicios de Inteligencia de Alemania confirman que vigilan a la rama juvenil de la ultraderechista AfD

BERLÍN, 26 (DPA/EP)

Los servicios de Inteligencia interna de Alemania, conocidos como Oficina Federal de Protección de la Constitución (BfV), han confirmado este miércoles que están vigilando las actividades de la rama juvenil del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Joven Alternativa (JA).

El organismo ha detallado que junto a JA están siendo vigiladas otras dos organizaciones de la llamada Nueva Derecha: el Instituto para la Política Estatal (IfS) y la asociación Ein Prozent (Uno por Ciento). Hasta ahora, las tres asociaciones habían sido clasificadas como casos sospechosos de extrema derecha por los servicios de Inteligencia alemanes.

"Ya no cabe duda de que estas tres asociaciones de personas persiguen fines anticonstitucionales", ha dicho el presidente de la BfV, Thomas Haldenwang. "Por lo tanto, la BfV las clasifica y procesa como iniciativas confirmadas de extrema derecha", ha manifestado, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

En este sentido, la entidad ha explicado que "la JA difunde un concepto populista de la sociedad basado en supuestos principios biológicos", a partir del cual considera como "no integrables" en la sociedad a los inmigrantes de origen no europeo. Asimismo, ha recalcado que la difamación y el desprecio con el que JA trata a sus oponentes políticos no tiene nada que ver con el debate político, "sino con un menosprecio general del sistema democrático de Alemania".

La JA eligió en octubre como su presidente al parlamentario de la AfD Hannes Gnauck, quien mantiene contactos con el IfS. Según la BfV, la idea propagada por el IfS de que "existe un pueblo alemán más allá del pueblo definido en la Ley Fundamental como la totalidad de los ciudadanos alemanes, implica desacreditar a los ciudadanos naturalizados como alemanes de segunda clase".

De esta forma, el organismo ha hecho hincapié en que "en esta asociación se observan violaciones de los principios de la democracia y el Estado de Derecho". En la red de la llamada Nueva Derecha, el IfS ocupa un papel estratégicamente importante en opinión de la Oficina de la Protección de la Constitución. En tercer lugar, con respecto a la asociación Ein Prozent, la BfV ha explicado que propaga posiciones racistas y hostiles a los inmigrantes, los extranjeros y los musulmanes.