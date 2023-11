Alejandro Fernández reprocha a Foment que pida al PP buscar complicidad con Junts y PNV

El líder del PP Catalán, Alejandro Fernández, ha reprochado a Foment de Treball que haya pedido hoy al PP que busque complicidad con Junts y el PNV: "He buscado sus declaraciones pidiéndole lo mismo a Junts y PNV, pero sólo he encontrado unas a favor de la amnistía de Sánchez", ha dicho.

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido este lunes al PP que busque la "máxima complicidad" con el PNV y Junts por sus "coincidencias" en materia económica e ideológica, y así plantear políticas que mejoren la "competitividad" de las empresas españolas.

Así se ha expresado el presidente de Foment durante su participación en unas jornadas en Barcelona organizadas por el Partido Popular Europeo (PPE), que ha reunido ha destacados líderes populares europeos y españoles, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el líder del PPE en la Eurocámara, Manfred Weber, además de los ministros de Exteriores de Italia y Bulgaria.

En una mesa redonda junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el diputado y secretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, y ante el líder del Partido Popular, Sánchez-Llibre ha "animado" al PP a "buscar la máxima complicidad con formaciones como el PNV y Junts, porque hay mucha coincidencia entre planteamientos ideológicos y económicos".

"Se trataría de que en esta legislatura, que será difícil, desde la perspectiva económica se busquen las máximas complicidades entre el máximo de partidos políticos, para que la economía no se vea sesgada desde otros planteamientos políticos", ha insistido Sánchez Llibre.

Justo cuando Sánchez Llibre ha pronunciado esas palabras, aún no había hecho acto de presencia Alejandro Fernández por motivos de agenda, aunque sí ha llegado después a tiempo de asistir a los discursos de Feijóo, Weber y Tajani.

Pero Fernández ha querido responder al presidente de Foment a través de la red social X, horas más tarde: "He buscado sus declaraciones pidiéndole lo mismo a Junts y PNV, pero sólo he encontrado unas a favor de la amnistía de Sánchez. A ver si alguien me ayuda a encontrar las otras...", ha afirmado tirando de ironía.

El líder de los populares catalanes ha sido una de las voces más duras contra el intento de acercamiento del PP a Junts con motivo del intento fallido de investidura de Alberto Núñez Feijóo, y desde el primer momento censuró los contactos de los populares con la formación independentista.

Las palabras del presidente de Foment, en cambio, sí han podido ser escuchadas en directo no solo por el propio Feijóo y otros dirigentes del PP, sino también por primeras espadas del PP Catalán como Daniel Sirera, Manuel Reyes, Santi Rodríguez o Dolors Montserrat, entre otros. EFE

ac/ce/jdm