La alegría de Anabel Alonso por el pacto PSOE-Podemos con mensaje envenenado para PP y Vox

La actriz Anabel Alonso, conocida activista de izquierdas, no ha ocultado su alegría por el acuerdo al que finalmente han llegado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, después de tantos meses de idas y venidas. La actriz celebraba además este martes su cumpleaños, por lo que ha acogido el pacto de gobierno como si de una sorpresa de cumpleaños se tratara.

La actriz, eso sí, no ha querido limitarse a celebrar su alegría, sino que ha tenido el detalle de hacer leña del árbol caído e intentar reírse de aquellos perjudicados por el acuerdo, ya que no todos saben ganar. Así, ha escrito este mensaje intentando humillar a Pablo Casado y a Vox.

Algunos usuarios le han criticado su actitud de mala ganadora y de pretender humillar a los perjudicados por el pacto, mientras minimiza el impacto que puede tener en muchas vidas la radicalidad de los socios de Sánchez.

Que pasa que la izquierda no puede ser radical o que? Porque yo diría que si

Qué persona más simple... la creía inteligente y cada día me asombra del poco cerebro que tiene..., ya no me gusta ni como actriz! Encefalograma plano...!