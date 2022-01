La alcaldesa socialista de Alcorcón pidió la dimisión de Ayuso pero ahora se aferra al sillón

No habrá dimisión. La alcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés (Rüsselsheim, Alemania; 51 años), ha rechazado entregar el bastón de mando a pesar de la condena a cinco años de inhabilitación para administrar y gestionar bienes ajenos por la quiebra de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA), originada en la época en la que otro socialista, Enrique Cascallana, estaba al frente del Consistorio y ella era una de las administradoras de la mercantil. EMGIASA se encuentra ahora en concurso de acreedores.

La condena a de Andrés incluye la pérdida de “cualquier derecho que tuviera como acreedora concursal contra la masa” y la “devolución a la masa de los bienes o derechos que pudiera haber obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o que hubiese recibido de la masa”. Del mismo modo, la regidora ha sido condenada de modo mancomunado a la “cobertura de la totalidad del déficit concursal contable por créditos concursales y contra la masa”.

En la sentencia, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, el magistrado Francisco Javier Vaquer Martín, aprecia en la concursada y en su plural órgano de administración colegiada “graves y constantes irregularidades contables reiteradas al menos en tres ejercicios contables”. Detalla también que las anomalías detectadas consisten en “la no contabilización de provisiones por responsabilidades por importe superior a los 68 millones de euros, así como al trasvase de beneficios y financiación ordinaria y regular de la explotación de la sociedad concursada a contrato concesional público a muy largo plazo por importe de 93 millones de euros”.

“Ayuso debería dimitir por la situación de las residencias de Alcorcón”

Esta realidad judicial que enfrenta ahora la alcaldesa del Ayuntamiento alcorconero choca con las pretensiones que perseguía a principios de verano de 2020, cuando exigía que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso “debería dimitir por todo lo que ha pasado en las residencias” durante los primeros meses de la pandemia.

Ahora, de Andrés ha esgrimido para escurrir el bulto de su dimisión que no se hará a un lado porque “se trata de una inhabilitación mercantil, y no política”.

“No tengan ninguna duda de que, si la sentencia hubiese indicado que tengo que dimitir como cargo público, no habría dudas al respecto. Pero no es así. (…). Habrá gobierno en Alcorcón hasta 2023”, se apresuró en reafirmar la regidora horas después de conocer la sentencia. Esta posición no ha supuesto sorpresa alguna entre los partidos de la oposición, ya que hace meses, la socialista advirtió que no dejaría su cargo al frente de la localidad madrileña “por muy desfavorable” que fuese la condena.

Por otro lado, ha destacado que “por supuesto” se siente arropada por su partido, ya que numerosas personas le han muestra su apoyo y ha hablado con el secretario general el PSOE en Madrid, Juan Lobato, a quien ha dado “todas las explicaciones” y está “muy convencida de está muy tranquilo con esta situación”.

El PP pide su dimisión

Tras conocerse el fallo, la secretaria general del Partido Popular de Madrid, Ana Camíns, ha exigido la dimisión inmediata de la alcaldesa de Alcorcón.

Para Camíns “es una vergüenza que con esta sentencia Natalia de Andrés continúe al frente del Ayuntamiento”, por lo que entiende que “no puede seguir ni un minuto más gestionando un municipio de más de 170.000 habitantes”.

Camíns ha pedido explicaciones “urgentes” al socialista Juan Lobato, ya que a su juicio “Lobato no puede seguir guardando silencio ante una sentencia de este calibre, a la que se suman a los escándalos en varios municipios del sur de Madrid”.

Además de la reacción de la líder de la oposición en el Ayuntamiento de Alcorcón, muchos otros ciudadanos han evidenciado su estupor a la hora de comprobar como, una vez más, el doble rasero de los políticos de la izquierda a la hora de exigir dimisiones no se corresponde con la que se debería de aplicar entre sus filas. Este es el caso de la abogada Lupe Sánchez - Proserpina, colaboradora del programa ‘Herrera en COPE’, que ha exclamado a través de su cuenta en Twitter: “Dimisiones vendo que para mí no tengo”.

