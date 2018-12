El alcalde podemita de Cádiz insulta a Vox y recibe la crítica de miles de andaluces

El alcalde de Cádiz, José María González (Por Cádiz sí se puede), ha aludido a Vox como "excrementos" del PP, algo que ha encontrado respuesta por parte del partido de Santiago Abascal, desde el que han indicado que "si algo huele a podrido en Andalucía es el viejo y rancio comunismo de Kichi", como se conoce al regidor gaditano, "y sus secuaces".

En concreto, el alcalde de Cádiz aludió a Vox en el último Pleno municipal del Ayuntamiento, donde, al criticar al PP, señaló que era un partido tan "en retirada que se están descomponiendo hasta por dentro" y "hasta de sus propias entrañas están echando restos en forma de excrementos que se llaman Vox", según se recoge en un vídeo.

El que fuera candidato a la Presidencia de la Junta por Vox en las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre, Francisco Serrano, ha respondido al alcalde de Cádiz, de Podemos, señalando que "si algo huele a podrido en Andalucía es el viejo y rancio comunismo de @JM_Kichi y sus secuaces, no el aire fresco que ha traído el cambio de Vox".

Además, en un comentario de Twitter, Serrano asevera que "cuando levantemos las alfombras, encontraremos los excrementos de 36 años de izquierda, paro y corrupción".

Si algo huele a podrido en Andalucía es el viejo y rancio comunismo de @JM_Kichi y sus secuaces, no el aire fresco que ha traído el cambio de Vox. Cuando levantemos las alfombras, encontraremos los excrementos de 36 años de izquierda, paro y corrupción https://t.co/sURfHGVl3j

Muchos de los usuarios de redes sociales no han tardado en responder al alcalde:

Uys el #Kichi en su época de "bajarse al moro"... @JM_Kichi no voté a VOX y soy andaluza, te puedo asegurar que los votantes no son excrementos, excrementos son gente como tú, con carrera y antisistemas que no hacen ascos a vivir bien con el dinero público... pic.twitter.com/5n1kEdITRW