Alberto Rodríguez y los cuatro días que han hecho implosionar a Podemos: ¿quién manda en el partido?

El caso de Alberto Rodríguez ha sacado a relucir las grandes diferencias en el seno del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Una situación que en tan solo cuatro días ha terminado por convertirse en un terreno francamente inestable.

Con el exdiputado de Unidas Podemos no solo hemos podido conocer de cerca las pretensiones de la formación morada, sino también que no podría ser un socio realmente fiable en el que confiar, siempre partiendo de la base de que ellos mismos han pedido la dimisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por "atentar contra la democracia" tras decidir retirar el acta de diputado de Rodríguez. Es decir, Unidas Podemos está pidiendo la dimisión de uno de sus socios. Sea como sea, para entender el caso Rodríguez no hace falta más que hacer una breve cronología de los últimos cuatro días.

Día 1: la retirada de acta de diputado y querella de Unidas Podemos

La historia de este desencuentro comenzó el pasado viernes a media tarde, cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comunicó a Alberto Rodríguez la pérdida de su condición de diputado de Unidas Podemos, tal y como le había requerido el último oficio enviado desde el Supremo, que le condenaba a una pena de prisión conmutable por una multa y una pena de inhabilitación tras ser condenado por dar patadas a un policía.

Pasadas las 21:00 horas, Unidas Podemos anunció que interpondría una querella contra la presidenta del Congreso por un presunto delito de prevaricación. A su juicio, Batet había tomando una decisión de forma "unilateral" al comunicar la retirada del escaño a Rodríguez. Dos decisiones que sembraron la discordia entre PSOE y Unidas Podemos, que habían pasado de mantener una relación relativamente cordial a una relación prácticamente tensionada al máximo.

Día 2: Unidas Podemos se desmarca y Alberto Rodríguez deja la militancia en Podemos

Mientras Podemos cargaba duramente contra la decisión de Batet, desde el PSOE defendían que el Gobierno de coalición estaba unido y no había riesgo de que pudiera romperse de ninguna manera. Después del huracán que había desestabilizado al Ejecutivo, Podemos rebajó la tensión y terminaría por anunciar durante la tarde del sábado que la querella contra Batet no sería de la formación morada, sino del todavía entonces diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, "a título personal".

"Se trata de una acción jurídica a título personal por parte de alguien que, como el resto del espacio político, estamos indignados por este proceso", anunció el ministro de Consumo y diputado de Unidas Podemos, Alberto Garzón. Recordamos que Unidas Podemos constituye, en realidad, un grupo parlamentario en el que están incluidas varias formaciones, no todos los socios del grupo eran partidarios de presentar dicha querella.

Pasadas varias horas, el exdiputado Alberto Rodríguez concedía sus primeras declaraciones en televisión después de haber perdido el acta y anunciaba que abandonaba la militancia partidista: "Abandono Podemos. Agradezco profundamente estos años que han sido muy intensos, de muchísimo aprendizaje y de recibir muchísima leña".

Rodríguez reiteró que era inocente y acusó al PSOE de ceder "a las presiones del Poder Judicial", alegando además que se había producido "una interferencia sin precedentes del Poder Judicial en el Poder Legislativo". El exdiputado señaló, además, que interpondría acciones legales contra la presidenta del Congreso de los Diputados por, alegando que haría "todo lo que esté en mi mano jurídicamente".

Día 3: Rodríguez da un paso atrás y no presentará acciones legales contra la presidenta del Congreso

El pasado domingo, la tormenta parecía haberse calmado y la situación parecía haber encontrado el punto de estabilidad. Sin mayores novedades a lo largo del día, a última hora Alberto Rodríguez terminaría por anunciar que finalmente no presentaría una querella contra Meritxell Batet y que finalmente optaría por presentar dos recursos ante el Constitucional: por un lado contra la sentencia del Supremo y por el otro contra la decisión de la presidenta del Congreso por inhabilitarle.

Una serie de recursos para los que Rodríguez había contratado a dos abogados expertos en derecho europeo. Destaca el nombre de Gonzalo Boye, quien además es el abogado del expresidente catalán, Carles Puigdemont.

Día 4: Podemos se aleja de la querella pero pide la dimisión de Meritxell Batet

Con Alberto Rodríguez fuera del Congreso de los Diputados y de las filas de Podemos, Podemos ha vuelto a tomar cierto papel protagonista a lo largo de este lunes.

Por un lado, los coportavoces estatales de Podemos, Isa Serra y Pablo Fernández, han anunciado públicamente que no tenían conocimiento del adiós definitivo de Rodríguez dentro de la formación, alegando que no se lo había comunicado. Por el contrario, se habían enterado de aquella decisión a través de los medios, alegando que habían sido "unas 48 horas complicadas".

Por el otro lado, han pedido la dimisión de Meritxell Batet por la "tropelía" y "vergüenza" que supuso la decisión de retirar el escaño a Rodríguez, señalando que este movimiento era "un ataque a la democracia" que no solo afectaba a Podemos y a Rodríguez, sino también a "al Poder Legislativo, la voluntad popular y la democracia".

Una decisión que, sin embargo, no ha sido acogida positivamente por todos los miembros de Unidas Podemos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha asegurado este lunes que "Alberto Rodríguez está sufriendo una gran injusticia" pero no se muestra partidaria de pedir la dimisión de Batet: "Me parece que si el señor rodríguez ya ha decidido que va a defenderse, respetémoslo y dejemos de generar más ruido en nuestro país".

Unas declaraciones que dejan entrever así los dos bandos existentes dentro de Unidas Podemos, configurada como un partido con varias confluencias. Por un lado, podemos encontrar al clásico Podemos, siguiendo las directrices de Ione Belarra, y por el otro a Yolanda Díaz, quien cuenta con el apoyo de muchos de los militantes de la formación morada, así como de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con la idea en mente de crear un nuevo proyecto político, que podría pasar por dar un lavado de cara a la formación morada que creó Iglesias.

Como decimos, el caso de Rodríguez, configurado ya como la historia de un desencuentro, ha servido para tensionar la relación con el PSOE y también las relaciones dentro del propio partido, sin un claro líder y con evidentes diferencias dentro de la formación morada.