África Digna: Una cuota de Netflix paga un mes de educación a niño en Kenia

Camilo Pereira Álvarez

Sólo el 5 % de los jóvenes de Kenia termina sus estudios por falta de recursos económicos pese a que con unos 9 euros al mes, lo que cuesta una cuota mensual de Netflix, por ejemplo, la ONG catalana África Digna paga los estudios de un mes a un escolar, según explica a EFE la fundadora y doctora en medicina Mercedes Barceló.

La oenegé ha lanzado su programa de becas "Poco es mucho", que pretende dar la oportunidad de estudiar y mejorar la calidad de vida de los jóvenes de Kenia y Ruanda, los dos países donde actúa esta organización no gubernamental

África Digna es una organización fundada por Barceló a finales de 2004, que lleva casi 20 años luchando por mejorar la vida de los ciudadanos de Kenia y Ruanda, especialmente los jóvenes, a través del impulso de tres ámbitos estratégicos: la educación, la sanidad y el emprendimiento.

Con la campaña "Poco es mucho", la ONG pretende erradicar las cifras de jóvenes que no pueden acceder a los estudios a través de un programa de mecenazgo 100 % digital, en el que el dinero llega de forma íntegra al estudiante y donde el donante puede estar en contacto con la persona a la que ayuda a través de las redes.

La campaña consta de tres pasos, y en el primero, un comité de expertos selecciona a los jóvenes más vulnerables, después se materializa la donación para financiar la beca e impulsar la carrera del candidato y, por último, se da acceso a la comunidad en línea que permite al mecenas conocer al estudiante y participar en su proceso de transformación.

"Con lo que se paga por Netflix, África Digna proporciona una beca en Kenia. Todos tenemos una suscripción, pero ninguna que genere oportunidades de transformación y desarrollo. Con estas pequeñas donaciones trasformamos vidas para que impulsen el cambio", reitera a EFE el director de la fundación, Alejandro Lucerna.

La educación primaria se puede financiar con una aportación desde 9 euros al mes, un importe que, con la deducción fiscal, se reduce a 2 euros mensuales.

Las becas para impulsar los estudios secundarios se financian con 45 euros mensuales que, tras la deducción, tiene un coste final de 21 euros al mes, y la cuota por financiar la educación universitaria de uno de estos jóvenes es de 90 euros mensuales, que terminan siendo 52 euros al mes después de la deducción fiscal.

A nivel educativo, Barceló destaca que, cuando empezó su fundación en 2004, la tasa de analfabetismo en Kenia se situaba en el 80 %, y que en estos años, la situación ha mejorado hasta conseguir que un 50 % de los ciudadanos sepa leer y escribir.

"Hemos visto mucho cambio, sobre todo en las chicas del norte de Kenia. Las casaban a los 12 años y las sometían a mutilación genital femenina. Ahora, con la educación, poco a poco vemos como las chicas no se dejan hacer esto y no se lo hacen a sus hijas. Se casan con chicos de su edad y no con hombres que se la triplican, siendo su tercera o cuarta esposa", destaca la fundadora de África Digna.

Aunque el principal ámbito de actuación de la fundación es educativo, y se proporcionan becas que abarcan todas las etapas de la educación, la sanidad en Kenia y Ruanda también necesita apoyo.

"La sanidad también necesita un empujón, por eso colaboramos con la fundación Barraquer, que organiza viajes para hacer intervenciones quirúrgicas, sobre todo operaciones de cataratas. Aun falta mucho por hacer, y pese a ser médica, yo creo mucho en la educación, pienso que es el futuro de un país. Apoyar a estos jóvenes para que puedan estudiar y trabajar es fundamental", detalla la fundadora de África Digna.

Con la campaña "Poco es mucho" los responsable de la oenegé quieren implicar a los más jóvenes también en proyectos de ayuda social.

"Teníamos a la juventud muy parada. Con esta plataforma, a muchos jóvenes les ha ilusionado poder estar en contacto con el becado. Es como un Instagram, pero este ayuda. Desde África Digna hemos proporcionado más de 120 becas en enseñanza superior a estudiantes con bajos recursos económicos y el reto para los próximos años es poder llegar a becar a 300", concluye Barceló.