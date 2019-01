"No os afiliéis a Vox, Rita no lo haría", las palabras de González Pons para frenar a Abascal

La segunda jornada de la Convención Nacional de los populares ha comenzado en el pabellón número 1 de Ifema. Tras conocer a los candidatos a los ayuntamientos de las principales ciudades de nuestro país era el momento de hacer un guiño a Europa.

La ponencia ha comenzado con la intervención del portavoz de los populares en Bruselas, Esteban González Pons, que ha presentado al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que ha aceptado la invitación de Pablo Casado para participar en estas jornadas tan importantes para los afiliados del Partido Popular.

La intervención del eurodiputado ha sido interrumpida por la llegada del expresidente del partido, José María Aznar, que ha provocado un importante revuelo entre los asistentes a esta convención. Aznar volvía a un acto de los populares después de mucho tiempo, hecho que comentado el propio González Pons. “Gracias presidente porque no sabía como llenar la sala, ahora está llena de personas”.

Pero González Pons también ha tenido tiempo para hacer un alegato a favor del Partido Popular frente al ascenso de Vox, y para ello ha hecho honores a la figura de una de las líderes históricas del partido, la expresidenta de la Comunidad Valenciana, Rita Barberá, que falleció en el año 2016.

El eurodiputado populares ha pedido a los afiliados del PP que no se dejen seducir por otros partidos y que no se afilien a ellos porque los líderes políticos que han luchado en el pasado por el Partido Popular no lo harían. "No os afiliéis a Vox, ni Loyola de Palacio ni Rita Barberá lo hubiesen hecho".

Con estas palabras, González Pons pide unión entre los afiliados para afrontar las distintas citas electorales del mes de mayo, entre ellas la europea, y dejar a un lado las promesas y las acusaciones de otros partidos como Vox.