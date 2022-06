La AEGC ve "insuficiente" la incorporación de 24 guardias alumnos en el Principado a partir de julio

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ve "insuficientes" los 24 guardias alumnos de la última promoción que se incorporarán a las de la Benemérita en la comunidad autónoma a partir de julio, pese a que son 10 más que el año pasado. Serán 14 en la Comandancia de Oviedo y 10 en la de Gijón.

Destacan que se trata de una cifra bastante inferior a la del pasado año cuando llegaron 19 y 26 a Oviedo y Gijón respectivamente. "Claramente estos 24 guardias alumnos no son la solución al problema de falta de personal en las dos comandancias pero si pueden ser un apoyo importante para los profesionales destinados en el Principado, por eso nos parece insuficiente el número de efectivos que nos ha tocado en el reparto", han destacado.

Añade la AEGC que aunque a nuestra tierra no llegue el mismonúmero de turismo que soportan las islas, el levante o Andalucía, en esta época estival la población de muchos municipios se triplica o cuadruplica, como Llanes donde pasan de 15.000 a 50.000 habitantes estos meses y para dar seguridad estarán los mismos efectivos.

"Por eso desde AEGC esperamos que cuando lleguen las fiestas patronales no traten de engañar a la población, a nosotros seguro que no porque conocemos la falta de efectivos y medios, anunciando que van a destinar cientos de guardias civiles a labores de seguridad porque no tendrán de dónde sacarlos, salvo que dejan demarcaciones enteras sin patrullas para reforzar puntos concretos", afirman.