El PP acusa a Iglesias de "huir" sin hacer "nada" por los mayores

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de "huir" y de no hacer "absolutamente nada" para proteger a los mayores pese a tener el "mando único", y dedicarse ahora a buscar "responsables fuera del Gobierno" culpando a las autonomías. Además, ha dicho que el líder de Podemos está "fomentando la crispación" al considerar que le "favorece políticamente".

"¿Alguien ha visto a Pablo Iglesias durante estos tres meses hacer algo por las residencias y por los mayores?", se ha preguntado Gamarra en una entrevista en Telemadrid, después de cruce de acusaciones mutuas entre el vicepresidente de Derechos Sociales y el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso.

La dirigente del PP ha recalcado que Iglesias es el vicepresidente del Gobierno en materia social con "unas competencias claras" y ha añadido que la atención a los mayores forma parte de esa atención social. Además, ha subrayado que el mando único ha regido durante el estado de alarma.

"CULPABILIZANDO" A CCAA COMO MADRID

Sin embargo, ha afirmado que Iglesias no ha hecho "absolutamente nada" durante este tiempo sino que "ha huido absolutamente" y ha añadido que ahora, sin "haber estado" y sin "haber hecho nada", lo que busca es "responsables fuera de su Gobierno".

"Lo que busca es culpabilizar a los que han estado al frente y han tomado decisiones todos los días para hacerlo lo mejor posible", ha manifestado, para recalcar que el "responsable" en este asunto relativo a las residencias es Pablo Iglesias.

Al ser preguntada si cree que algún político se sentarán en el banquillo por las residencias al estar lloviendo denuncias de familiares, Gamarra ha dicho desconocer lo que sucederá y ha añadido que es "muy respetuosa con la Justicia", a la que hay que "dejar actuar" en este momento.

IGLESIAS "FOMENTA LA CRISPACIÓN"

Eso sí, ha dicho que una cosa son las responsabilidades en el ámbito judicial y otra las responsabilidades políticas. En este último caso, ha proseguido, se debe valorar a "aquel que tenía que tomar decisiones a tiempo y no lo hizo", "tuvo información en su mano y no la utilizó" o "aquel que no dio un paso al frente cuando tenía responsabilidad de darlo" como ocurre, a su juicio, con Pablo Iglesias en el ámbito de las residencias de mayores.

Dicho esto, ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha fijado una "línea de ataque desde hace ya meses" contra la Comunidad de Madrid al estar "gobernada por el PP". "Está demostrando con sus acciones que le importan muy poco las personas", ha aseverado.

Además, la responsable de Política Social del PP ha señalado que en Iglesias está "fomentando la crispación" al considerar que le "favorece políticamente". A su juicio, eso es "no estar a la altura de lo que este país necesita".

"TÁCTICA INDECENTE" EN LA CONTABILIDAD DE FALLECIDOS

Asimismo, ha exigido que las estadísticas reflejen la cifra real de fallecidos por coronavirus y ha calificado de "táctica indecente" lo que está ocurriendo porque no son "cifras sino personas" que "tienen derecho a saber por qué ha muerto su ser querido". A su entender, el respeto debe llevar a "buscar la verdad".

Gamarra ha asegurado que el Gobierno solo está contabilizando como fallecido por Covid al que ha podido acceder a un tes pero "no ha habido test para todos". "¿Entonces qué está haciendo? ¿Españoles de primera y de segunda?", se ha preguntado, para añadir que eso es "mentir" y "ocultar la verdad" de lo que ha sido la pandemia en España.

"LA MANIFESTACIÓN DEL 8M NO DEBIÓ AUTORIZARSE"

En cuanto a las manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, la vicesecretaria de Política Social del PP ha afirmado que la investigación abierta en un juzgado de Madrid evidencia que "se tenía información", "los datos" y las "recomendaciones" de los organismos internacionales y se permitieron esas marchas "sabiendo la realidad".

"Evidentemente no se tomaron las decisiones a tiempo. Esa manifestación y todos los actos que en torno a esas fechas se celebraron, no debieron autorizarse", ha declarado. Y ha advertido de que en aquellas fechas el Gobierno no valoraba esos datos porque "estaba en otras cosas" como la discusión de la Ley de Libertad Sexual. "Los datos están ahí y eso tiene que tener unas responsabilidades políticas", ha concluido.