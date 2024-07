50 activistas convocados por los CDR se concentran ante ERC contra la investidura de Illa

Unas 50 personas convocadas por los CDR se han concentrado este miércoles por la tarde ante de la sede de ERC en Barcelona contra el preacuerdo con el PSC para investir presidente de la Generalitat al líder socialista, Salvador Illa.

Han cortado la calle Calàbria poco antes de las 19.30 con la pancarta 'Independència' y gritando 'Illa no', 'Rovira torna a Suïssa' y 'Puigdemont el nostre president'.

Además, han pegado carteles en la fachada con las leyendas 'Un president del 155 ni en pintura', 'No + pactes amb 155. No Illa' y '155. No volem Isla de president'.