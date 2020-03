Acaba el Consejo de Ministros y Sánchez trasladará a los presidentes autonómicos las nuevas restricciones

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este domingo para aprobar la suspensión de las actividades no esenciales a partir de este lunes, 30 de marzo, ha concluido y ahora será el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que traslade vía telemática a los presidentes autonómicos las nuevas restricciones acordadas.

Este mismo sábado Sánchez anunció, en rueda de prensa desde Moncloa, que partir de este lunes y durante las próximas dos semanas todos los trabajadores que se dediquen a actividades no esenciales, que no especificó, deberán quedarse en su casa. Eso sí, apuntó que estos empleados no perderán su salario porque recibirán un permiso retribuido recuperable.

A primera hora de este domingo el Consejo de Ministros ha aprobado esa medida y, a su término y tal y como estaba programado, el jefe del Ejecutivo detallará a los presidentes autonómicos el alcance de las restricciones de la actividad no esencial.

MADRID Y CATALUÑA LO PEDÍAN DESDE HACE DÍAS

Una propuesta que algunas comunidades como Madrid o Cataluña, de las más afectadas por este virus, habían reclamado desde hace días al Gobierno central para tratar de frenar el avance de la pandemia, así como diversos partidos de la oposición.

Ésta será la tercera ocasión en la que el presidente se reúne de forma telemática con los presidentes de las autonomías. La última vez fue justo hace una semana, cuando Sánchez les avanzó su intención de prorrogar el estado de alarma.

Este sábado, nada más conocer el anuncio de Sánchez, el lehendakari, Íñigo Urkullu, le remitió una carta reclamando que cada comunidad autónoma, en su ámbito de Diálogo Social, sea la que, desde la especificidad de cada territorio, concrete las actividades y empresas que son auxiliares y necesarias para la actividad "crítica, previo conocimiento del Gobierno español".

Por su parte, será la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la que dé cuenta de lo acordado por el Consejo de Ministros en una rueda de prensa en Moncloa que se prevé que comience a partir de las 13.45 horas, según han informado fuentes gubernamentales.