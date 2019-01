Abascal sale a la calle para calmar a los simpatizantes que no han podido entrar en un acto de Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el "cordón sanitario" hacia su partido, que ha calificado como "el episodio más grave" en política, no funciona contra los "sentimientos" de los españoles por mucho que lo invoquen dirigentes como Emmanuel Macron o Pedro Sánchez.



Santiago Abascal, acompañado de José Antonio Ortega Lara, ha participado en un acto político en Zaragoza, donde ha entrado en una sala de Mozart del Auditorio de Zaragoza repleta de banderas españolas a gritos de "presidente" y "viva España".



Ante un aforo completo, de cerca de 2.000 personas, más los asistentes que seguían el acto en una pantalla en el vestíbulo, Abascal ha señalado que es "imposible" contener el "amor a la patria" como demuestra las cientos de personas que no han podido entrar para ver a un partido que pronto llenará de "convicciones" las urnas españolas.



​Tras el acto, Abascal ha salido a la calle para agradecer a los asistentes que no han tenido la oportunidad de acceder al acto en el auditorio y lo han tenido que ver desde la calle.

��️��️��️ @Santi_ABASCAL se dirige a aquellos que no han podido acceder a la Sala Principal del Auditorio de Zaragoza y salas aledañas. Viva @vox_es y Viva España����. El recibimiento y el cariño del pueblo zaragozano ha sido increíble. pic.twitter.com/PN8ezaoNew — SOCIEDAD TAURINA (@TAURINOSUNIZAR) 17 de enero de 2019

En su discurso, ha arremetido contra lo que ha llamado "demonización" de Vox por parte de otras formaciones y dirigentes políticos, entre los que ha citado a Albert Rivera, Pedro Sánchez, Nuñez Feijóo o Enmanuel Marcron, y los medios de comunicación, todos alentados, según sus palabras, "por una izquierda que no acepta la derrota electoral.

"Hace 200 años que ningún francés se atrevía a dirigir la política española", ha manifestado en referencia a Macron, al tiempo que ha asegurado que el cordón sanitario no funciona frente a los "sentimientos de los españoles" que rechazan el "golpe separatista" y que ven que su nación ha sido "despreciada".

Sobre la financiación de su partido, ha señalado que procede "única y exclusivamente" de donaciones privadas, frente a los fondos públicos del resto de partidos, "que van a los buenos, a los malos, a los peores, incluso a los enemigos de España".

"Vox es un proyecto ganador porque España es ganadora y lo ha sido así históricamente. Ante los muertos, siempre quedará una lengua viva para decir que España no se rinde. Viva España", ha concluido en un acto que ha durado una hora y media.

Por su parte, Ortega Lara, que ha puesto al público en pie y ha sido presentado como el miembro de Vox que más enorgullece al partido, ha hecho una defensa de la "España viva" que se ha rebelado contra la corrupción política y contra los "golpistas" que quieren "disolver" el país.

En su discurso, se ha referido también a lo que ha llamado "las leyes ideológicas de la izquierda", en referencia a la de violencia de género, que, según sus palabras, afecta al principio básico de igualdad, y a la memoria histórica.

Sobre el modelo territorial del país, ha señalado que no ha cumplido el fin para el que fue creado por "derrochador" y disgregador", y ha hecho también una defensa de un Plan Hidrológico Nacional como "un instrumento político de cohesión nacional".

El presidente provincial Santiago Morón ha recordado el 900 aniversario de la conquista de Zaragoza por el rey Alfonso I El Batallador, una efeméride a la que ha recurrido para extraer "ciertas similitudes" entre la "España de hace 900 años y la de ahora".

A partir del 26 de mayo y desde las Cortes de Aragón, ha dicho, Vox fortalecerá la nación mediante la "devolución de competencias", como Educación, Sanidad, Seguridad o justicia y la supresión de las comarcas que son, a su juicio, "agencias de colocación".

Morón se ha referido también al "ataque" sufrido por Vox en una de sus mesas informativas el pasado sábado en la capital aragonesa y ha precisado que el próximo sábado volverán a las calles. Y ha tenido también palabras de rechazo para el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que ha recibido el abucheo del público.

Antes del acto, en el parque José Antonio Labordeta, en las inmediaciones del auditorio, unas doscientas personas se han concentrado con consignas de 'Que vivan las luchas de las mujeres' y 'Fuera fascistas de nuestros barrios'.