Abascal reafirma su mensaje: "Quizá me quedé corto, es el peor gobierno en 800 años"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este jueves que se quedó "corto" al calificar al actual Gobierno como el peor en 80 años ya que lo es "probablemente" de los últimos 800 por los niveles de deuda pública, contracción económica y destrucción del PIB.

En una entrevista en TVE, Abascal ha reiterado su comparación, por la que ayer fue reprendido por varios partidos que lo acusaron de mostrar su preferencia hacia gobiernos de la dictadura frente a uno democrático.

"En 80 años desde la guerra nadie nos llevó a una deuda pública de esta naturaleza, nadie nos llevó a una contracción económica y a una destrucción de producto interior bruto de esta naturaleza y nadie nos llevó a una división territorial mayor, ha insistido el presidente de Vox, que ha agregado que reafirmarse en esta idea no implica su defensa de la dictadura.

"No solo no rectifico, sino que lo vuelvo a afirmar. Y eso no implica que yo esté defendiendo ningún tipo de régimen autoritario y no democrático, los que quieren convertir a España en un régimen totalitario y no democrático son los socios del Gobierno", ha apostillado.

Abascal ha manifestado que Vox presentará a lo largo de este mes en el Congreso la moción de censura contra Pedro Sánchez y se ha declarado dispuesto a que sea su formación quien la lidere "si no lo hace el segundo partido del país", en alusión al PP. EFE