Abascal: "Este Gobierno es legal pero ilegítimo, porque Sánchez engañó a los españoles durante la campaña"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sido entrevistado en la noche de este jueves en el Telediario de TVE, presentado por Carlos Franganillo.

Durante su intervención en la cadena pública, Abascal ha cargado contra Pedro Sánchez diciendo que desde su formación entienden que el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos "es legal, pero ilegítimo porque no es legítimo engañar a los españoles en una campaña electoral". Para el presidente de Vox, el presidente Sánchez está "en una situación de fraude y de mentira a los españoles, especialmente a los votantes socialistas" ya que "hasta el mismo viernes de la campaña electoral, el líder del Ejecutivo afirmó "que no iba a pactar o a aceptar los votos de los separatistas" y "que no iba a pactar con Podemos". Abascal ha denunciado que Sánchez hablase "incluso del peligro de Venezuela o de las cartillas de racionamiento".

Para el líder de Vox este último punto es especialmente grave al considerar que "la dictadura venezolana tiene información de Podemos que, si filtra o da a conocer, colocaría a este Gobierno en una situación muy comprometida. Por eso mismo, el presidente del Gobierno el otro día dijo, en un cambio verdaderamente sorprendente para todos los españoles y que ha ocupado los titulares en el día de ayer, que el señor Guaidó era el jefe de la oposición y no el presidente encargado de Venezuela, como decía hasta hacía poco".

"Para nosotros lo peligroso es saber y conocer quién manda en el Gobierno. Y, después de esta gran mentira de Pedro Sánchez, entendemos que la sartén por el mango en este Gobierno la tienen Venezuela y el separatismo catalán", ha concluido Abascal.

En cuanto a la sentencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha publicado este jueves y que avala las llamadas 'devoluciones en caliente" en la valla de Melilla, Abascal ha celebrado la decisión y ha señalado que, desde el punto de vista de su formación, "esas devoluciones se deben producir en caliente, en templado o en frío". "Cuando alguien sea descubierto ilegalmente en territorio español, debe ser expulsado. España tiene el deber de proteger sus fronteras y de lanzar el mensaje al mundo de que para venir a convivir con nosotros hay que hacerlo llamando a la puerta, respetando las leyes y no saltando vallas, pateando a nuestras fuerzas de seguridad o haciéndolo ilegalmente", ha señalado el líder Vox.

Por último, preguntado por la reciente polémica del pin parental, Abascal ha apostado por "que se respete la inocencia de los niños" y ha defendido el pin parental "para que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones, que es algo que está en el artículo 27 de la Constitución".