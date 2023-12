Abascal critica que el PP haya dejado fuera a Vox en el Congreso al alinearse con el PSOE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que el PP les haya dejado fuera en el reparto de las presidencias de las comisiones del Congreso al alinearse con el PSOE.

En la red social X, Abascal incide en que PP y PSOE "se reparten los sillones" para presidir las diferentes comisiones parlamentarias, cuyas mesas serán constituidas oficialmente el próximo lunes.

"Parece que los pactos que ofreció el PP al PSOE en la última campaña electoral siguen vigentes. Como si no hubiese un golpe. Como si el partido de Sánchez no estuviese negociando con los golpistas fuera de España, y con mediadores extranjeros... Como si no pasase nada, se reparten los sillones entre el PP y el PSOE", señala el líder de Vox, toda vez que su formación volverá a no tener presidencias en comisiones parlamentarias en esta legislatura.

Después de que el grupo parlamentario del PP también apartara a los de Abascal en la Mesa del Congreso tras un pacto con el PSOE para dejarles sin representación en esta XV Legislatura, Vox señala que ofreció "en público y en privado al PP una respuesta coordinada al golpe de Sánchez en la calle, en la Justicia y en las instituciones (entre ellas el Congreso y sus comisiones)" y que no ha tenido respuesta.

Fuentes del partido denuncian la falta de respuesta de Génova y del grupo parlamentario popular en el Congreso y dicen a EFE que no votarán a los candidatos del PP el próximo lunes en la constitución de las diferentes comisiones.

De momento, el PSOE encabezará 16 comisiones parlamentarias, una menos que en la anterior legislatura, de las que 11 son comisiones legislativas, 3 no legislativas y 2 comisiones permanentes mixtas.

Sumar presidirá seis, de las cuales dos serán para el partido de Yolanda Díaz, otras dos para los comunes, una para Podemos y otra para Izquierda Unida.

ERC también presidirá, al menos una comisión, la de Industria, mientras que el PP aspira a presidir al menos 7 comisiones, las mismas que en la Legislatura XIV.

Vox, que se quedaría fuera de las presidencias, denuncia que el PP se haya alineado con el PSOE en este reparto y "que los domingos en la calle los populares denuncien la investidura de Sánchez ante los ciudadanos y los lunes pacten con él y con Yolanda Díaz la creación de comisiones".

El grupo parlamentario del PP aún no ha hecho pública la presidencia de sus comisiones parlamentarias pero resalta a EFE que son el primer grupo del Congreso, con 137 diputados, y que su peso en la Cámara supone el 39 % del total de los escaños.

En la anterior legislatura, los populares tuvieron las presidencias de la Comisión de Economía, Hacienda, Defensa, Sanidad y Consumo, Seguridad Vial, Mixta del Defensor del Pueblo y Mixta de Seguridad Nacional.

En esta legislatura, la presidencia de la comisión legislativa de Sanidad recaerá en Sumar.EFE

