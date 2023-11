Abandona la UCI el menor que recibió una paliza de 2 compañeros en Alhama (Granada)

(Actualiza la NA5281 con el traslado a planta de la víctima)

El joven de 17 años que tuvo que ser ingresado ayer en la UCI como consecuencia de la paliza que le propinaron dos de sus compañeros en el único instituto de Alhama de Granada ha abandonado hoy la zona de cuidados intensivos para pasar a planta, han informado a EFE fuentes sanitarias.

El adolescente agredido, con evolución favorable, ha recibido este viernes el apoyo de compañeros, amigos, profesores y vecinos, que se han concentrado a las puertas del instituto para condenar lo ocurrido, una brutal paliza en la que, según una alumna que lo presenció, los agresores actuaron como "animales".

Con carteles contra la violencia y lemas de ánimo para Fede, el adolescente agredido, los concentrados han advertido de la gravedad de lo ocurrido en el interior del centro educativo, que este viernes ha abierto con normalidad, si bien parte del alumnado no ha acudido a clase en solidaridad con la víctima.

"Eso no fue una pelea, fue una agresión grande, fueron animales con él. Cuando lo vi se me cayó el alma porque es un amigo, todo el mundo lo quiere", ha explicado una de las alumnas del centro, que hoy no ha acudido a clase pese a tener examen.

Ella fue testigo de la agresión y ha explicado que los dos menores detenidos "hicieron con él lo que quisieron".

Los presuntos agresores, de entre 15 y 17 años, han ingresado este viernes en un centro de internamiento en régimen cerrado por orden judicial después de que así lo solicitara la Fiscalía de Menores tras tomarles declaración.

Educación ya acordó ayer mismo la expulsión del instituto de ambos durante 29 días, la máxima sanción posible, una medida que será revisada ahora por la comisión de convivencia del centro para que la ratifique o busque alternativas, según ha explicado este viernes en Granada la viceconsejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Macarena O'Neill.

O'Neill ha defendido la rápida actitud del instituto, que activó los protocolos necesarios y los equipos de orientación para el alumnado, y ha pedido prudencia con los juicios de valor por tratarse de menores.

El suceso, que ha conmocionado a este municipio del Poniente de Granada de casi 6.000 habitantes, tuvo lugar sobre el mediodía de este jueves en el IES Alhama, que da cobertura a otros núcleos de la comarca como Jayena, donde reside la víctima.

La agresión forzó la evacuación en helicóptero del menor, que ha permanecido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Granada, con evolución favorable y pronóstico reservado, hasta que la tarde de este viernes ha pasado a planta de la unidad de Neurocirugía, según han indicado a EFE fuentes sanitarias.

El municipio afronta los hechos con consternación y preocupación, según ha declarado este viernes el alcalde de Alhama, Jesús Ubiña, que ha apuntado que los padres de la víctima aún no han formalizado la denuncia "por falta de tiempo".

Según el alcalde, los agresores, vecinos de Alhama, son "problemáticos", "niños conflictivos", pero ha recalcado que no se trata de pandillas ni bandas.

Las concentraciones de apoyo y solidaridad con la víctima se han repetido también en otros centros educativos de la comarca. EFE

