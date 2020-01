Ábalos: "Yo vine para quedarme y no me echa nadie"

"Yo vine para quedarme y no me echa nadie", ha asegurado este sábado el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en relación a las críticas vertidas por su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Barajas en la noche del domingo al lunes pasado.

Ábalos ha afirmado que la controversia "molesta" pero "no le impacta" porque, según ha indicado, viene "de muy lejos", no como otros que están "de paso".

"Yo estoy en esto desde el año 76, no estoy en una aventura", ha subrayado el ministro de Transportes, que considera que si no fuese secretario de Organización del PSOE, su encuentro "no tendría tanto interés".

"Lo que tratan de atacar son unas siglas de 140 años de honradez", ha expresado, durante un acto del partido en Santiago de Compostela en el que ha enmarcado las peticiones de dimisión recibidas como un nuevo ataque estratégico de las derechas.

“Si a uno le molesta esta tontería imaginaos el aguante que tiene el presidente del Gobierno, que es diario, que es tremendo, la que lleva años aguantando”, ha agregado Ábalos, que ha insistido en que la gran fortaleza del PSOE “radica en su unidad” y en que este tipo de críticas furibundas son un “síntoma de debilidad” de la oposición.

“Yo no he venido aquí a agradar a la derecha. Yo he venido aquí a no decepcionar a nuestros votantes y a nuestros electores de la izquierda”, ha zanjado el ministro, que no ha abordado directamente su reunión con la mandataria venezolana, sino que se ha limitado a salir al paso de los reproches en su contra.

Entre ellos, Ábalos ha respondido directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ayer compartió en sus redes sociales un vídeo del ministro sobre este asunto bajo el título “La cara es el espejo del alma”.

“Es lo que tiene no tener espejos en casa”, ha replicado esta mañana el responsable de la cartera de Fomento, que ha dicho estar “flipado” con la posición mantenida por los líderes del PP respecto de este tema.

En un plano más general, Ábalos ha lamentado que sea la ultraderecha quien esté situando el debate político en la oposición, ya que en el PP están “absolutamente condicionados” y “van a remolque con la agenda de Vox”, dado que insisten en legitimar sus posiciones más extremas mientras sobreactúan ante cada movimiento del PSOE y del Gobierno central.

“Pierden, pierden, pero parece que no. Que los que perdemos somos los que ganamos”, ha manifestado, poco antes de sentenciar que “lo más importante en esta vida es saber cuál es tu sitio” y que, en su caso, es el opuesto a la derecha.