Ábalos llama a "todos" los partidos a participar en la "operación de desbloqueo" y dice que Cs "tiene que tomar nota"

El secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha señalado que los socialistas "aspiran" a que en la "operación de desbloqueo" del gobierno "también la derecha pueda participar" y ha incidido en que se ha hecho "un llamamiento general" y el PSOE se ha "dirigido a todos", "también por ejemplo a Ciudadanos". "Después de la experiencia que han tenido de perder 47 diputados en seis meses yo creo que también tienen que tomar nota", ha apostillado.

Ábalos se ha pronunciado en estos términos tras votar este sábado en la agrupación de la formación en Valencia Nord para avalar el acuerdo de Gobierno en coalición alcanzado con Unidas Podemos, una consulta de la que ha destacado, en declaraciones a los medios, que es "vinculante" y se realiza "con la ilusión de estrenar esta herramienta que fue uno de los elementos más importantes del 39 Congreso Federal".

El dirigente socialista ha señalado la intención del PSOE de alcanzar "acuerdos con otras fuerzas que están dispuestas no tanto a ayudar sino a desbloquear" la investidura, y se ha referido en concreto a "formaciones que no tienen propósito de bloquear" como el PNV, BNG y el Partido Regionalista de Cantabria. Además, ha destacado que los socialistas tienen que "abrir otros procesos de futuro que tienen que ver con conflictos abiertos" que "hay que empezar a abordar".

"Aspiramos de todas formas a que en esta operación de desbloqueo también la derecha pueda participar", un planteamiento que iría "en coherencia con lo que plantearon en campaña" estos partidos, ya que "se comprometieron todos ellos a no bloquear", ha remarcado Ábalos, antes de insistir en que no se pide "ayuda para el PSOE" ni "para un gobierno", solo que "no bloqueen las situación después de dos elecciones seguidas".

Preguntado por las negociaciones para una posible abstención u apoyo de ERC, Ábalos ha indicado que no se ha empezado a dialogar con el partido independentista y ha subrayado que "las líneas rojas" del PSOE "son las de siempre": "Legalidad, respeto a la Constitución y respeto a la integridad territorial del Estado". "Todo eso es innegociable, lo saben todos, lo hemos dejado patente en cada ocasión", ha insistido.

Interpelado sobre si hay un plan B en caso de que ERC no facilite el desbloqueo, Ábalos ha hecho hincapié en que el PSOE no se ha "dirigido solo a ERC" sino que ha "hecho un llamamiento general también por ejemplo a Ciudadanos".

"Después de la experiencia que han tenido de perder 47 diputados en seis meses, yo creo que también tienen que tomar nota y, tal como se comprometieron en campaña, no bloquear también la situación. No nos estamos dirigiendo solo a ERC, nos estamos digiriendo a todos", ha recalcado. De hecho, ha defendido que "las primeras apelaciones han sido justamente a los partidos que dicen que defienden la Constitución".