Ábalos critica que ''los que han perdido'' bloqueen la formación de un gobierno socialista

José Luis Ábalos ha reconocido este viernes que España ''se merece ya un Gobierno'' para poder responder ''a la voluntad de la ciudadanía'' expresada en las pasadas elecciones de abril. Critica que ''los que han perdido'' están jugando con las posibilidades del país.

Ábalos ha visitado León para apoyar al PSOE en la firma del acuerdo de gobernabilidad que ha llevado a cabo con la Unión del Pueblo Leonés para que sea el socialista Eduardo Morán el encargado de presidir la Diputación de León.

Así, ha avisado de que "no hay más alternativa" para formar un Gobierno ya que el resto no pueden "sumar aritméticamente" y ha ironizado con que "lo intenten" si es que pueden . Ábalos ha explicado que existe la opción "del bloqueo", pero ha pedido que "no aprovechen" esta opción para impedir que España siga adelante pese a que la alternativa real "no les guste".

Además, el secretario general José Luis Ábalos, ha reclamado que las formaciones se planteen la opción "de gobierno o la de bloqueo" y ha reconocido su "deseo" de que España tenga "pronto" Gobierno para afrontar todos los temas que tiene por delante tanto en el país como en materia autonómica y local. Así, ha puesto de manifiesto el acuerdo entre el PSOE y UPL para el cual necesitan "la puesta en marcha" de otras administraciones ya que la firma de este documento se centra "en pelear por los proyectos" y que necesita el apoyo de otras instituciones.

Esta crítica viene debido a la negativa continua de Pablo Iglesias a firmar el acuerdo de un gobierno en el que no esté incluído la formación ''morada''. Ábalos también alude a la no abstención de Pablo Casado y su formación, para permitirles gobernar.

Ábalos obvia así que, en 2016, Sánchez obtuvo el peor dato histórico del PSOE hasta aquel momento y, aun así, se opuso con su ya famoso ''no es no'' a la investidura de Mariano Rajoy y se tuvieron que repetir las elecciones. En la repetición, Sánchez volvió a peder votos y aún más escaños, obteniendo un resultado aún peor, algo que no cambió su "no es no" y, a punto de tener que repetir por segunda vez elecciones, Sánchez fue defenestrado del PSOE y dejó su cargo. Finalmente, y con la abstención de parte del PSOE, sin Sánchez en él, se logró tener un gobierno.