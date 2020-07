Vox denuncia que su propaganda electoral retenida por Correos no ha llegado a las casas en Euskadi y Galicia

Vox ha enviado sendos escritos a las Juntas Electorales de Galicia y del País Vasco para denunciar que la propaganda electoral de esta formación no ha llegado a los electores convocados para los comicios autonómicos en ambas comunidades el próximo domingo.

Las quejas presentadas por la formación liderada por Santiago Abascal se producen después de que haya tenido conocimiento de que la propaganda electoral enviada no ha llegado a ciertas zonas. En concreto, en Galicia no ha sido recibida en Santiago de Compostela, Ferrol y Sada, mientras que en el País Vasco no ha llegado a San Sebastián, Irún, Lasarte, Mondragón, Azpeitia, Hernani, Lazkao, Hondarribia, Zumarraga, Oiartzun y Ordizia.

Por ello, Vox ha pedido a ambas Juntas Electorales que admitan el escrito enviado y "tomen las medidas oportunas para el aseguramiento del envío de la propaganda electoral" en los lugares citados.