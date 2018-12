Sánchez sobre la foto de Mendía con Otegi: "No hay ningún elemento para la polémica"

13.35.- Finaliza la comparecencia felicitando "las fiestas", como viene siendo habitual estos días.

Pedro Sánchez sobre las transferencias al País Vasco: "Nuestra vocación es que haya un calendario para la mayoría de los traspasos pendientes".

Sobre la política de dispersión de presos y su posible modificación, no va a haber cambios, avanza Sánchez.

Sobre su relación con el líder de la oposición Pablo Casado: "Me gustaría tener una relación normalizada con el principal partido de la oposición, pero dos no bailan si uno no quiere". "Se quivocan si creencreen que van a moderar a la ultraderecha por pactar con ella"

Sobre la foto de Idoia Mendia (PSE) con Otegi: "En estas fechas se suelen tomar fotos de distintos líderes políticos de diferentes formaciones. No hay ningún elemento para la polémica", ha zanjado en una escueta respuesta

"Espero que los ciudadanos hayan tomado nota", sentencia sobre el pacto de gobernabildiad en Andalucía.

"El Gobierno va a trabajar para aprobar los Presupuestos"

Sobre la exhumación de los restos de Franco: "Si hemos esperado 40 años, esperar unos meses más no es problema, al menos para este gobierno".

Sánchez sobre la aprobación de los PGE el presidente confía en que los partidos catalanes sustenten su tramitación

Sánchez: "El oportunismo y el extremismo son nocivos para la España autonómica"

"En siete meses el Gobierno ha subido el salario mínimo, ha recuperado la sanidad universal, revertido los recortes educativos, impulsado el pacto contra la violencia de género, revalorizado las pensiones y reconocido nuevos derechos a los autónomos"

Sánchez: "La intención del Gobierno es agotar la legislatura"

Sánchez: "Le pedimos al Gobierno de Cataluña que pase de la voluntad de dialogar al diálogo real, siempre dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

El presidente sobre el jucio del 'procés': "Siempre hemos respetado el criterio del Supremo y la Fiscalía. No hacemos valoración de procesos judiciales".

Sanchez: "España ha cambiado a mejor y en 2019 se va a consolidar este cambio".

El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.

Pedro Sánchez sobre la política exterior. "España ha vuelto al escenario internacional".

Sánchez: "Que la sostenibilidad no vuelva a significar el sacrificio de nuestros jubilados"

Sánchez anunacia que el Gobierno se compromete a subir las pensiones mínimas en un 3% en 2019. " Hemos aprobado en este Consejo de Ministros la revalorización de las pensiones por encima del IPC para el año que viene". El Gobierno recupera la fórmula de revalorización de las pensiones ligada al IPC y la paga por desviación. Las pensiones contributivas subirán un 1,6% Las mínimas, el SOVI, y las no contributivas subirán un 3%.

Sánchez se refiere a la actuación del Gobierno para que sean los bancos los que paguen los impuestos de las hipotecas, y no los clientes

Sánchez explica que en 2018 ha aumentado el número de afiliados a la Seguridad Social en 527.868, de ellos, 261.406 son mujeres.

Pedro Sánchez: "Se ha permitido convertir en siete meses 50.000 puestos de trabajo en definitivos".

Sánchez se jacta del acuerdo alcanzado este viernes para la mejora en la protección de los trabajadores autónomos. "Damos un paso crucial para que tengan la protección social que merecen. Con este acuerdo se mejora su protección social para todas las contingencias posibles, se duplica la duración máxima por cese de actividad y se crea una prestación adicional para el pago de cotizaciones cuando estén en situación de incapacidad temporal desde el día 61 de la baja".

Sánchez: "El número de afiliados a la Seguridad Social es el más alto en un mes de noviembre desde 2007, con 18.945.624 personas"

Sánchez: "España crecerá más que la media europea. Volverá a repetir y mejorar en el cuarto trimestre de 2018 y seguramente en el primer trimestre de 2019"

Sánchez: "La reducción de la deuda de la Administración está en el 1,7% del PIB"

Sánchez avanza que el próximo año habrá Consejo de Ministros en Mérida y Alicante. "Hemos celebrado Consejos de Ministros en Sevilla y Barcelona".

Sánchez; "En 7 meses he comparecido en 5 ocasiones"

2018 ha demostrado que otra España es posible. El 2019 consolidará el cambio iniciado tras la moción de censura. Somos un Gobierno que hace política desde la moderación porque, jamás, ningún problema se ha resuelto desde la crispación.

Sánchez: "Gobernamos con el Parlamento y no contra el Parlamento"

El presidente del Gobierno, apela a la "estabilidad" que representa su Ejecutivo, frente al "desorden" que, a su juicio, propugna la oposición y ha defendido su " mirada amplia" de la Constitución. "El Gobierno se reivindica como constitucional, pero con una mirada amplia, no estrecha de la Constitución, que no es patrimonio de ninguna ideología ni partido, sino de todo los hombres y mujeres que formamos España".

12.40 Sánchez se refiere al "triunfo de la moción de censura"

Sánchez asegura que su equipo ha hecho más en siete meses por la justicia social de España que el PP en siete años.

12.40.- Sánchez: "No cabe banalización contra la violencia machista"

12.35.- Sánchez explica que las formaciones 'extremistas también han encontrado eco" en España.

12.33.- Comienza la comparecencia de Sánchez

12.24 Su comparecencia coincidirá además con la confirmación de la pérdida para el PSOE del Gobierno en Andalucía, tras 36 años de poder socialista en la comunidad.

12.24: Sánchez comparecerá tras la reunión del último Consejo de Ministros del año que ha presidido.

12.23 El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ofrecerá una rueda de prensa de balance de gestión, después de seis meses en el Palacio de la Moncloa que está prevista para las 12.30 horas.

El balance de Sánchez se producirá una semana después del Consejo de Ministros del pasado viernes en Barcelona y de la reunión que mantuvo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la que ambos apostaron por un "diálogo efectivo" y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña "en el marco de la seguridad jurídica".

