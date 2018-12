Serrano (Vox): "Vamos a propiciar el cambio en Andalucía, la reconquista"

Tiempo de lectura: 1



El cuartel general de Vox en Sevilla, instalado en un céntrico hotel, fue este domingo una fiesta después de conocerse que la formación irrumpía en el parlamento andaluz con 12 escaños. Un éxito que ni siquiera los más optimistas esperaban, puesto que el CIS le daba un representante y las últimas encuestas apuntaban a cinco o seis como su mejor expectativa.

La alegría de los seguidores del partido de Santiago Abascal fue total al saber el escrutinio, aunque las cámaras de LaSexta no pudieron recoger el momento puesto que el partido decidió vetar a esta televisión y no permitirle el acceso. "No hemos permitido la entrada de las cámaras de la Sexta", publicaba la propia formación en un tuit en su cuenta oficial.