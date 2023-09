Últimos movimientos políticos antes del debate de investidura de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo, está convencido de que si el Partido Popular no gobierna ahora, como debería por ser el más votado en las elecciones generales del 23 de julio, lo hará "pronto" porque la opción de un Ejecutivo integrado por 23 formaciones es "sinónimo del desgobierno", y él está dispuesto a seguir al frente del PP "mientras sea útil".

Feijóo tiene preparado el discurso con el que piensa afrontar el próximo martes el debate de investidura al haber sido propuesto por el rey Felipe VI por ser el PP, el partido más votado en las elecciones generales de julio. Por ahora suma 172 apoyos de los 176 necesarios para ser elegido presidente.

Pese a esos cuatro diputados, de momento, imposibles de conseguir, "no tiene ninguna justificación que vayamos contra el resultado electoral", dice el presidente de los populares en una entrevista que publica este domingo ABC.









En la entrevista que concedía a Herrera en COPE, al comienzo del nuevo curso Feijóo no descartaba tener que volver a las urnas en enero. "Es un hecho que está en manos de Puigdemont", decía y añadía que "tengo poca fe en que el señor Sánchez se niegue a aceptar las exigencias de Puigdemont. Otra cosa es que a Sánchez le interesen unas nuevas elecciones, viendo que lo que tendría que darle a Puigdemont conllevaría un descrédito permanente en toda la legislatura".

Puigdemont habla alto y claro: "Amnistía total"

Pues eso que Pedro Sánchez tendrá que dar a Puigdemont para tener el apoyo de los diputados de Junts en su más que posible investidura, si Feijóo no lo consigue, sería una amnistía total.

Como ya es habitual en la forma de actuar de Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia española ha afirmado en una red social que "lo que esperamos del Estado español es la amnistía total".

Una petición que cada vez parece más cerca de cumplirse si se escucha al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dispuesto a conceder una amnistía a los protagonistas del procés.









Feijóo busca el apoyo masivo de la calle apoyado por Aznar y Rajoy

Desde que la idea de una amnistía para que Puigdemont pueda regresar a España sin una tacha en su historial, sin que figure que se fugó de España para no responder ante la Justicia por convocar un referéndum ilegal y una insurrección en las calles de Cataluña, está en el ambiente político, no han parado de producirse reacciones de todo tipo.

Los más críticos ante la posibilidad de que se produzca son los populares que han convocado para este domingo una concentración en Madrid contra ese posible borrón y cuenta nueva para los protagonistas del procés, del 1-O, que han insistido una y otra vez que volverán a repetir lo ocurrido aquel día de 2017.

Feijóo espera convocar con su llamamiento "a muchísima gente que no acepta que nos separen, que nos dividan" ni que haya "una élite política que no se someta a la ley".

Una convocatoria que cuenta con el apoyo de los expresidente del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, que han mostrado todo su apoyo a Alberto Núñez Feijóo en los micrófonos de Herrera en COPE.









"No es una cuestión de legalidad, es política", afirmaba José María Aznar a Carlos Herrera, dejando claro que la supuesta ley de amnistía para los políticos catalanes "está fuera de la Constitución", un movimiento que, a su entender "quiere acabar con las raíces del sistema". "La amnistía es un elemento destructivo del sistema constitucional de España y no digamos la posibilidad de celebrar unas consultas de autodeterminación".









Por su parte, el expresidente, Mariano Rajoy, califica la amnistía como "un fraude contrario a la Constitución, es inmoral". Aseguraba, además, que el hombre que consiguió desalojarle de la Moncloa con una moción de censura que parecía imposible va a poner a España en manos de Puigdemont.

Recordaba Rajoy en su entrevista con Herrera que Sánchez sabía que iba a apliar el 155 en Cataluña porque el mismo se lo dijo y en aquel momento "Sánchez no me habló nada de judicializar ni no judicializar".