Prisión provisional sin fianza para Francisco Martínez, ex 'número dos' del Ministerio de Interior del PP

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha dicho este martes que su cargo le ha salido «muy caro», ha confiado en que acabe todo y ha negado que durante su mandato existiera una trama policial para perseguir el independentismo catalán.

«No existió nada de eso, el propio concepto de trama parapolicial, y por ser respetuoso con las fuerzas de seguridad, no se corresponde ni mucho menos con la realidad», ha enfatizado Martínez en su comparecencia en la Comisión del Congreso que investiga una supuesta trama policial para atacar al independentismo catalán durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Ha sido hora y media de comparecencia en la que el ex número dos de Jorge Fernández Díaz se ha mostrado tranquilo y en la que los diputados se ha expresado en un tono muy cortés. Martínez, que espera la fecha del juicio por el supuesto espionaje a Luis Bárcenas, el extesorero del PP, en una causa el la que la Fiscalía pide para él 15 años de cárcel, ha insistido que será en los procesos judiciales donde se defenderá de las acusaciones que se vierten sobre él y no en el Congreso.

Sí ha contestado a algunas preguntas de los diputados y ha querido dejar claro que el PP no usó a la Policía para su interés. Si hubiera sido así -ha dicho-, «sería difícil de entender cómo se produjo una intervención de 14 horas en Génova».

«Ese control absoluto maquiavélico de la Policía no era tal», ha añadido Martínez antes de remitirse a la hemeroteca para poder concluir que durante su cargo en la Secretaría de Estado de Seguridad el partido que fue objeto de más investigaciones fue el PP, algunas archivadas tras «mucho sufrimiento». «No recuerdo ninguna investigación al PSOE», ha apostillado. Martínez ha asegurado que no tiene relación con la vida política e, incluso, ha afirmado que su camino y el del exministro Jorge Fernández Díaz no se han vuelto a cruzar.