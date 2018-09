El poder judicial, sobre la petición de sacar de prisión a los políticos presos: "No pueden presionarnos así"

Tiempo de lectura: 1



Las fuentes consultadas por COPE hacen hincapié en la separación de poderes. No puede el poder político presionar de esta manera al Judicial. No se dan cuenta estos políticos - dicen a COPE - que con sus declaraciones actúan contra la propia presunción de inocencia, atacan al acusado y atacan al tribunal. "No dan opción a la absolución porque consideran de antemano que habrá una sentencia condenatoria y el indulto, que es una medida excepcional, se estudia una vez que haya sentencia firme", dicen. Sobre el indulto, recuerdan también que es una medida de gracia especial que concede el gobierno. Una medida que incluso el tribunal sentenciador puede tener en cuenta a la hora de dictar sentencia.