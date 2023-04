Más problemas para la Justicia: Comienzan paros diarios de tres horas de los funcionarios

La huelga de los letrados judiciales es el detonante de la de los funcionarios que comienza este lunes, pero la reivindicaciones vienen desde hace unos 20 años. El debate estaba dormido cuentan a la jefa de Tribunales de la Cadena COPE los sindicatos de Justicia. Buscan una subida salarial similar a la conseguida por los letrados, en torno a los 400 euros, y que les paguen todas las funciones que realizan desde hace tiempo.

Van a ser paros diarios de 3 horas que ralentizarán más todavía el funcionamiento de la Justicia y que afectarán directamente al ciudadano como cuenta en COPE, Javier Jordán responsable de CSIF Justicia: "Se van a retrasar todo tipo de tramitaciones de procedimientos porque se reduce el número de horas que se está trabajando los juzgados; van a tener que suspenderse juicios porque de lo que no cabe la menor duda es que tiene que haber un funcionario del cuerpo de auxilio judicial presente en la sala, si no no puede hacerse el juicio" y lamenta que el ministerio que dirige Pilar Llop no haya hecho ningún movimiento para evitar la huelga.

Huelga indefinida

De momento, la huelga es indefinida --con paros parciales desde las 10.00 y hasta las 13.00 horas-- para reclamar a la ministra Pilar Llop una subida salarial en línea con la aprobada para el colectivo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) --de hasta unos 450 euros-- y una "redefinición" de sus funciones. También está previsto que se manifiesten este miércoles en Madrid frente a la sede del Ministerio.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado la huelga indefinida, así como la manifestación, para pedir un aumento de sueldo a los funcionarios de la Administración y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque, a su juicio, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.

La huelga da comienzo este lunes después de que los sindicatos se reunieran con el equipo de Llop el pasado jueves en un intento para llegar a un acuerdo que resolviera el conflicto laboral; un día antes, el miércoles, se manifestaron frente al Ministerio y --en declaraciones a la prensa-- dijeron estar "hartos" de "realizar funciones por encima de las legalmente establecidas para que los juzgados puedan funcionar" sin que se les reconocieran dichas funciones. También se reunieron el 30 de marzo.

Javier Jordán, responsable de Justicia de CSIF, aseguró a los medios que aquella manifestación era "el pistoletazo de salida" de una serie de movilizaciones que llevarán a cabo los sindicatos junto a la huelga indefinida a la que están llamados los 45.000 funcionarios de Justicia.

El representante de la CSIF y miembro del comité de huelga incidió en que "si ha habido un reconocimiento económico para uno de los cuerpos --el de LAJ-- tiene que haber un reconocimiento económico para el resto". En este sentido, recalcó que el propio Ministerio de Justicia sabía que la subida a los letrados tenía "un efecto cascada" en el resto de trabajadores de la Administración.

Preguntado sobre el carácter de la huelga, explicó que "está planteada de forma indefinida" hasta que en Justicia "recapaciten". "La decisión y el compromiso es terminante", añadió.

Segunda huelga en Justicia en 2023

La de los funcionarios será la segunda huelga en la Administración de Justicia en lo que va de 2023, ya que el pasado 24 de enero --y hasta marzo cuando hubo acuerdo-- estuvo en huelga el cuerpo de letrados.

Cabe recordar que tras el pacto adoptado por el Ministerio con los LAJ, otros sectores --como el de jueces y fiscales-- han avisado de que pedirán también subidas de salarios. De hecho, a finales de febrero, las cuatro asociaciones judiciales --APM, AJFV, FJI y JJpD-- y la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- solicitaron una reunión con Justicia para abordar mejoras retributivas.

Los Letrados de la Administración de Justicia consiguieron la subida salarial tras dos meses de huelga, dos manifestaciones a las puertas del Ministerio y una serie de reuniones con el equipo de Pilar Llop. Tras la firma del acuerdo, sin embargo, desde el comité de huelga de los LAJ aseguraron que "todos" terminaron con una "sensación agridulce" porque para llegar al acuerdo "ambas partes" tuvieron que "renunciar a aspectos importantes".