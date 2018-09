Carmena anuncia que se presenta a la reelección

Tiempo de lectura: 1



La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado que ha aceptado ser candidata ante la insistencia de sus ediles, "jóvenes llenos de vida" que le han hecho ver que su proyecto está por concluir y que para ello era necesario que ella siguiese liderando el equipo.

"He estado con muchas dudas, siempre había dicho que un periodo electoral era suficiente y he cambiado de opinión porque tengo unos buenísimos concejales con una gran capacidad de seducción", ha dicho la alcaldesa en su comparecencia.

Acompañada por la mayoría de sus ediles, Manuela Carmena ha comparecido hoy en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, para anunciar formalmente que opta a la reelección y que lo hará en una plataforma que -ha dicho- no creará ella sino todo Madrid, una plataforma nueva no de partidos sino de "individuos" que no creará ella sino "Madrid" y donde anima a sumar a "todos" también a militantes del PSOE.