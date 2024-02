Yolanda Díaz alienta el voto progresista: "Si votamos como el 23J, Rueda cae"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha alentado este jueves al voto progresista para lograr un cambio en Galicia, y ha afirmado que "si votamos como hicisteis el pasado 23 de julio (en las elecciones generales), Rueda cae".

Díaz ha acudido a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela para arropar a Marta Lois, candidata de Sumar a la Presidencia de la Xunta, acto en el que también estuvo presente el portavoz de esta formación en el Congreso, Íñigo Errejón.

La líder de Sumar se ha mostrado convencida de que el próximo domingo 18 de febrero la cita con las urnas "va de ensanchar el voto progresista, de que todas las gentes progresistas vayan a votar, porque si no lo hacemos no hay cambio en la Xunta", ha indicado.

"No va de dos (en alusión a BNG y PSdeG), dos no suman. Necesitamos que entre Sumar en la Xunta de Galicia", ha asegurado.

"Decíamos, en la campaña de las generales, y me tomaban por loca, que éramos la fuerza decisiva. Llegaron tarde en Moncloa, pero se dieron cuenta en la última semana que si Sumar no era decisiva, Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno y hoy sería presidente Feijóo con Abascal", ha dicho.

"El pasado 23 de julio hemos demostrado que la lección democrática más importante es vencer la resignación. Estamos en un momento clave para nuestro país. Está en nuestras manos hacer historia", ha señalado Díaz.

Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afirmado que frente a las políticas del Partido Popular "hay una posibilidad histórica de que haya un Gobierno progresista" en Galicia, "no solo matemáticamente sino también políticamente".

Del Partido Popular Errejón ha dicho que llega a la recta final de campaña "desfondado, dando tumbos, cometiendo errores, contradiciéndose y siendo descubierto en mentiras continuas".

La candidata de Sumar a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Marta Lois, ha destacado que en las provincias de A Coruña y de Pontevedra "hay dos escaños fundamentales, que o van para el PP o van para Sumar".

En el caso de un hipotético Gobierno "a tres", la candidata ha avanzado que se sentaría con BNG y PSdeG para acordar las tres primeras medidas a impulsar en los cien primeros días: un plan de rescate para la sanidad pública, que incorpore la salud mental; la limitación del precio de los alquileres; y aplicar "justicia fiscal" para que "los que más ganan paguen más".