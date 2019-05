Una presidenta de mesa amamanta a su hijo al no aceptar la Junta su recurso

ELECCIONES VOTACIONES

Una vecina de Arahal (Sevilla), Isabel Avilés, ha amamantado a su hijo de 10 meses en la mesa electoral en la que está como presidenta al no aceptar la Junta Electoral su recurso para no ser parte de la mesa.,Avilés ha explicado que presentó un recurso que no fue aceptado ya que la ley electoral solo contempla la exención si el niño tiene como mucho nueve meses.,De este modo, al alimentarse el niño de la leche materna, su familia lo ha llevado al colegio electora