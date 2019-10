Rivera avisa Sánchez que si no apoya la moción es imposible el diálogo con Cs

El líder de Cs, Albert Rivera, ha advertido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que si los socialistas no apoyan la moción de censura contra Quim Torra en el Parlament, "es imposible que se recupere el diálogo" y ha insistido en solicitarle una reunión para pedirle también que lo reconsidere.

En una declaración institucional en la Asamblea de Madrid, en la que no ha admitido preguntas de los periodistas, Rivera ha dicho que se lo quiere pedir personalmente al presidente con el que también quiere "consensuar" qué políticas aplicar en Cataluña.

La moción que se votará el lunes en la cámara catalana y sobre la que el PSC ya ha anunciado su abstención, "puede ser el embrión de acuerdos entre partidos constitucionalistas para aplicar la Constitución si hace falta, la ley de seguridad nacional y lo que haga falta", ha subrayado Rivera.

Ha dicho que Sánchez se equivocaría si cree que puede tomar decisiones de Estado en solitario estando en funciones: "No puede ni debe, lo tiene que hacer con la oposición, con los principales agentes políticos. Esto no va del Gobierno contra la oposición".

"Estamos dispuestos a hablar los constitucionalistas, lo que no estamos dispuestos es a no hablar, no podemos escondernos de lo que está pasando en Cataluña, ha recalcado Rivera".