Rajoy advierte de que se está "viviendo de las rentas de otros gobiernos"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) ha advertido este sábado de que en España se está "viviendo de las rentas de las políticas de otros gobiernos pero la cosa ya empieza a no ir como nos gustaría, porque no se hace lo que hay que hacer y se hace lo que no hay que hacer".

Rajoy, que ha participado en un acto del PP en Antequera (Málaga), ha resaltado que "de la herencia no se vive indefinidamente" y ha instado a "continuar las reformas y controlar las cuentas públicas".

Ha recordado que la moción de censura que hace un año y medio cambió el Gobierno obtuvo el apoyo de 180 diputados, más de la mayoría absoluta, porque en ella "estaban el PdCAT, ERC, Podemos, Bildu, el PNV y el PSOE".

"Nos dijeron que venían a arreglarlo todo, y hoy cabe preguntarse 'qué arreglaron ustedes'. No arreglaron nada, no han sido capaces de aprobar los Presupuestos del Estado, de hacer ninguna reforma económica ni de generar la mínima confianza a los agentes económicos y sociales", ha enfatizado.

El expresidente obligado a dejar el cargo tras a moción de censura ha ironizado con que "no han sido capaces de estropearlo todo" porque "los presupuestos siguen ahí y las reformas siguen ahí, porque no han conseguido cambiarlos".

Según Rajoy, la "única alternativa" a lo que existe ahora en España es el PP y Pablo Casado, mientras que "el voto a los demás partidos no es útil, porque no sirve para cambiar las cosas" y "no son opciones con posibilidades de llegar al Gobierno".

Ha destacado que salir de la "brutal" crisis económica "era muy difícil y costó mucho, pero se hizo, con el esfuerzo de los españoles y con decisiones acertadas".

También ha apuntado que "lo que pasó no fue por casualidad", ya que "hubo crisis porque las políticas que se hicieron eran malas y se salió de la crisis" por las "buenas políticas económicas" aplicadas por su Gobierno.

Ahora España está ya "creciendo menos", porque se ha pasado del 3 al 2 por ciento de crecimiento, y se crea menor empleo, puesto que en el año y siete meses de su última legislatura se crearon 1,1 millones de empleos y con el Gobierno del PSOE, ha abundado Rajoy, "casi en el mismo tiempo" solo se han creado 300.000 empleos.

Rajoy ha asegurado que el PP tiene "muchos avales" y es "un gran partido" con "más de cuarenta años de historia y una trayectoria conocida" en la que habrá "cometido errores" pero tras la que puede estar "orgulloso de los aciertos y de los servicios prestados al país".

En este sentido, ha subrayado que los populares no tienen que "explicar cada día que defienden la Constitución" y que "por encima de la ley no hay nadie, y la ley se aplica sin alharacas y sin broncas". EFE

