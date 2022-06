El PSOE analiza con preocupación su peor resultado histórico en Andalucía

El PSOE analiza este lunes con preocupación el peor resultado obtenido por el partido en unas elecciones autonómicas en Andalucía, tradicional feudo socialista, consciente de la necesidad de "autocrítica" aunque evitando cualquier vinculación de esta derrota con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La Ejecutiva Federal del PSOE se reúne este lunes por la mañana bajo la presidencia de Sánchez para analizar los motivos de esta debacle en Andalucía, donde el PP ha logrado una histórica mayoría absoluta y los socialistas han bajado su representación hasta los 30 escaños, por debajo de los 33 de los anteriores comicios.

Las caras serias y las pocas ganas de hablar han sido una constante en los miembros de la Ejecutiva a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz.

Patxi López, Llanos Castellanos y Alfonso Gómez de Celis han coincidido en la necesidad de hacer "reflexión" y "autocrítica", mientras que la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha comentado que hay que "seguir trabajando, trabajar mucho".

Pocos socialistas están dispuestos a hablar en profundidad de un resultado que el domingo parecía que habían encajado con mayor aceptación, al esperarlo en parte, pero que este lunes la consternación es más patente, al menos en los gestos.

Uno de los más críticos a la hora de expresarse ha sido el diputado y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, que en una entrada en su blog titulada 'Estado de alarma en Moncloa y Ferraz' ha pedido desterrar la "autocomplaciencia y la soberbia".

"No caben excusas de mal perdedor y debemos ver que se acerca el incendio", ha escrito el socialista, que no obstante considera que la derrota en Andalucía no supone que haya llegado un cambio de ciclo, aunque sí alerta de un "desgaste" para la izquierda.

Sin embargo, la mayoría de dirigentes socialistas siguen negando una lectura nacional de las elecciones andaluzas.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha defendido en una entrevista en TVE que el liderazgo de Pedro Sánchez está fuera de toda duda y cree que hay que "contextualizar" y "poner en valor" el "esfuerzo titánico" del Gobierno para sacar el país adelante.

Más contundente, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha pedido "menos ínfulas" al PP tras su victoria en Andalucía.

"Menos ínfulas. Ni cambios de ciclo, ni feijoazos, ni lecturas nacionales golosas. La gente ha votado gobierno, como suele ocurrir en tiempos de zozobra. Y ahora, a la dura realidad. Ellos siguen gobernando en Andalucía, y nosotros seguimos gobernando en España", ha escrito en Twitter.