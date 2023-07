El PNV reclama la gestión de la Seguridad Social para mejorar las pensiones en Euskadi

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha reclamado este domingo la transferencia de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi para poder garantizar "más y mejores pensiones para los vascos".

Ortuzar ha tomado parte en Vitoria en un acto electoral en el que también han intervenido los candidatos de su partido a las Cortes Generales Aitor Esteban y Almudena Otaola.

Los mitines se han desarrollado en la Plaza del 3 de Marzo, desde donde han recordado a los cinco trabajadores muertos por disparos de la Policía en 1973, para los que han reclamado "verdad, justicia y reparación".

"¿Para qué queremos el voto? Para seguir siendo la voz de Euskadi en Madrid. Queremos voz y voto para conseguir la transferencia de la Seguridad Social. ¿Para qué? Para garantizar más y mejores pensiones en Euskadi", ha pedido Ortuzar, según ha informado el PNV en una nota.

Ha dejado claro que su partido "no se va resignar" a que no se cumpla íntegramente el Estatuto de Gernika. "Los compromisos se cumplen, el autogobierno se defiende, no se limita, no se detiene, no se lamina", ha afirmado.

"En 2020 llegó la pandemia y llegó, también, la pandemia silenciosa de la recentralización con el incumplimiento sistemático del Estatuto de Gernika, con leyes básicas y con utilización del sistema judicial para limitar la capacidad de acción institucional vascas", ha denunciado.

Ha reclamado también "voz y voto" para su formación en las Cortes Generales "para defender las instituciones vascas, para garantizar la participación de Euskadi en Europa" y para lograr el traspaso de otras competencias como la ferroviaria y la de puertos y aeropuertos.

Esteban, por su parte, ha reclamado al Gobierno central "que no deje orillada" a Álava y que los Fondos Europeos lleguen a la industria. En este sentido, ha señalado que "el único partido cuya prioridad es Euskadi, cuya lealtad es solo hacia Euskadi, y que tiene capacidad de diálogo y acuerdo es el PNV.