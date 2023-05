Planas: "Hay quien pretende que los ciudadanos no concurran a las urnas el domingo"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que "hay quien está pretendiendo que los ciudadanos no concurran a las urnas el próximo domingo creando una imagen que no es en absoluto cierta", en alusión a los distintos procedimientos abiertos por la presunta compra de votos.

En declaraciones a los periodistas junto al candidato del PSOE a la Alcaldía de Priego de Córdoba (Córdoba), Rafi Aguilera, Planas ha defendido que son "casos de posibles irregularidades puntuales", por lo que ha considerado que "no hay absolutamente ningún riesgo" de que los ciudadanos no acudan a las urnas.

"Y si alguien asume la responsabilidad de intentar colocar un nubarrón por encima del resultado de las elecciones porque tenga temor a cuál sea el resultado, lo mismo comete un grave error", ha advertido.

Planas se ha mostrado seguro de que "tenemos todas las garantías, el sistema electoral español funciona de una forma tal que están todas las garantías aseguradas desde el punto de vista administrativo, electoral y también desde el punto de vista judicial".

No obstante, ha dicho que puede "haber en unas elecciones donde implica tantos lugares, candidaturas, y no me dirijo, no menciono ningún partido político, casos de posibles irregularidades puntuales".

En todo caso, para el titular de Agricultura "los partidos políticos, empezando por el Partido Socialista, no están dispuesto a tolerar nada al respecto, tolerancia cero".

"Tenemos casi medio siglo de elecciones absolutamente transparentes y limpias, y desde luego no estamos dispuestos a tolerar que se pretenda alejar a los ciudadanos de las urnas, que es realmente el motivo de la cita electoral del próximo domingo", ha subrayado.

"Cada uno que vote lo que estime oportuno, pero, por supuesto, que cada uno vaya a votar, como siempre hemos hecho, libremente, y con transparencia", ha deseado.