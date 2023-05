Patxi López, sobre la inclusión de exetarras en las listas de Bildu: "No me gusta nada"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha rechazado la inclusión en las listas de EH Bildu en Euskadi y Navarra para las elecciones del 28 de mayo de 44 candidatos que fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA, entre ellos siete por asesinato.

"No lo voy a valorar, no me gusta nada", ha dicho el exlehendakari preguntado por esta cuestión en los pasillos del Congreso durante la celebración del pleno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha respondido cuando le han preguntado sobre este asunto a la salida del pleno.

Tampoco se han pronunciado sobre este tema las ministras socialistas Isabel Rodríguez, Pilar Llop, y Pilar Alegría al ser preguntadas por ello en los pasillos del Congreso.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció el martes la inclusión de 44 exetarras en las listas de EH Bildu para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Entre ellos figuran siete candidatos y suplentes sentenciados a largas penas de cárcel por su participación en varios asesinatos cometidos entre 1978 y 2001, y que ahora son aspirantes en las listas a las elecciones municipales de Legutiano (Álava), Erregil e Irun (Gipuzkoa), Maruri-Jatabe, Mungia y Zierbena (Bizkaia), y Berrioplano (Navarra).