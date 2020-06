Otegi llama a dejar el casillero de Vox a cero y al PP en la mínima expresión

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha animado a los vascos a votar el próximo 12 de julio con el objetivo de "dejar el casillero de Vox a cero" y al PP "en la mínima expresión" en el Parlamento Vasco, lo que "pasa por que EH Bildu crezca".

Otegi ha participado este domingo en Agurain (Álava) en un acto de la campaña de las elecciones vascas del 12 de julio en el que ha estado acompañado por el cabeza de lista por este territorio, Mikel Otero, y por el también candidato alavés, Einar Oseguera.

Desde un atril adornado con una bandera arcoíris con motivo de la celebración hoy del Día del Orgullo LGTBI+, el líder abertzale ha recordado que en las dos últimas elecciones EH Bildu ha "derrotado a la derecha en Álava" al decantarse de su lado el último escaño en juego y ha augurado que "no hay dos sin tres".

Ha emplazado por tanto a votar abertzale el 12J para evitar la presencia en el Parlamento autonómico de la "extrema derecha" de Vox y para dejar con el mínimo número de representantes a la "derecha extrema" del PP, formaciones que para él no presentan "grandes distinciones porque plantean una alternativa similar en el tema nacional y el tema social".

Otegi también se ha hecho eco de las palabras que ayer pronunció la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien emplazó a movilizarse para que partidos como EH Bildu no tengan representación parlamentaria ya que, según dijo, la coalición es legal pero "profundamente inmoral".

"Os hemos dado muchas razones para pediros el voto, pero ayer la representante genuina, clasista, estirada y parte de la nobleza recomendó no votar a EH Bildu. Ya no sé para qué vamos a hacer mítines", ha ironizado y ha añadido: "Si Cayetana no quiere que nos votéis, ya sabes a quién tenéis que votar".

"A Cayetana Álvarez de Toledo no le gustamos. Nos alegra. Ella tampoco nos gusta a nosotros", ha admitido Otegi, al tiempo que ha expuesto que EH Bildu tampoco es del agrado del presidente de Vox, Santiago Abascal, de la Conferencia Episcopal, la patronal, el Ejército, la Guardia Civil ni de "la gente que nos quiere llevar al siglo XIX".

El líder de EH Bildu ha alertado además de la "ola autoritaria, liberticida, racista, homófoba" que un "capitalismo en crisis" está "construyendo desde Estados Unidos y Brasil" y algunos quieren "construirlo en el Estado español de la mano de Vox o del PP".