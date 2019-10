Oscar Puente culpa a Iglesias y a Rivera de bloqueo país y nuevas elecciones

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Oscar Puente, ha culpado este miércoles a Pablo Iglesias y Albert Rivera del "bloqueo político" en España, de que vaya a haber una nueva cita electoral y de querer dar a Pedro Sánchez una "patada en el culo de los españoles".

En el instituto El Zapatón, de Torrelavega (Cantabria), Puente ha relacionado la actual situación de falta de Gobierno en el país con el "narcisismo" de los lideres de Ciudadanos, Albert Rivera, y de Podemos, Pablo Iglesias, y, por ello, ha pedido a los españoles llenar las urnas "de rosas" el 10 de noviembre.

Acompañado del secretario general del PSOE de Cantabria y vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, y del candidato socialista al Congreso por la región, Pedro Casares, Oscar Puente ha resaltado la importancia del triunfo de su partido en las próximas elecciones generales, porque ha asegurado que así España será "ejemplo" para la socialdemocracia en Europa.

También ha defendido la importancia del PSOE como "única garantía" frente a un PP "sin proyecto de país, y ha asegurado que los socialistas no quieren ganar los comicios para "alcanzar el cielo de forma inmediata", sino para "sacar del infierno a los españoles".

Oscar Puente ha abogado por un Gobierno socialista "fuerte" tras los comicios del 10 de noviembre como una apuesta por la igualdad y la dignidad, la sanidad pública y universal, la educación de calidad o unas pensiones dignas.

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cantabria, Pedro Casares, se ha mostrado convencido de que su partido volverá a repetir victoria el 10 de noviembre, porque "frente a una propuesta de Gobierno riguroso, serio, moderado, progresista, creíble y coherente como el que ha defendido Pedro Sánchez desde el 28 de abril, no hay nada".

Casares, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, ha considerado que España se enfrenta a unas elecciones "decisivas" de "todos contra Pedro Sánchez y todos contra el PSOE", mientras que ha opinado que el presidente en funciones "habla de lo que le importa a la gente".

"Frente al PSOE no hay alternativa, no hay propuestas, no hay proyecto de país", ha insistido Casares, quien ha puesto en duda que el PP acuda a estos comicios como un partido "moderado, cuando son incapaces de defender la democracia acabando de una vez por todas con los homenajes a un dictador fascista".

También ha criticado la actitud de Podemos, "en un permanente chantaje al PSOE", y sobre Ciudadanos, ha dicho que "venía a dar lecciones de democracia pero ha pasado en cuatro años de ser centro-izquierda a abrazarse a la extrema derecha de Vox, como en Santander".

"Después de cuatro años y cuatro elecciones generales, Ciudadanos y Podemos no venían a hacer política, sino a bloquearla", ha añadido el candidato socialista, mientras que el líder del PSOE en Cantabria se ha mostrado convencido de que la región "volverá a respaldar políticas que miren al futuro".

Pablo Zuloaga ha considerado que el PSOE ha hecho con Pedro Sánchez en el Gobierno "más por Cantabria en 10 meses que en los últimos 22 años de historia".

"Vamos a las elecciones porque sabemos que cuando se trata de las personas, del futuro de las familias, de los jóvenes, de la infancia, conviene hacer lo correcto y no lo fácil", ha apostillado el líder socialista y vicepresidente cántabro, quien ha añadido que "lo importante son los hechos, y no las palabras".

Oscar Puente, Pedro Casares y Pablo Zuloaga han estado acompañados en este acto en el instituto torrelaveguense de todos los candidatos del PSOE al Congreso y al Senado por Cantabria, entre ellos el primer teniente de alcalde del municipio cántabro, José Manuel Cruz Viadero.

Y antes de este acto, todos ellos han visitado las instalaciones de Solvay en la capital del Besaya.