Moreno ve "intolerable" los disturbios de Madrid en un mitin de Vox

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado absolutamente intolerable los disturbios que se produjeron este miércoles en el barrio madrileño de Vallecas durante un mitin de Vox, para sostener que las calles de ese barrio no son de un grupo político.

En una entrevista en Onda Cero, Moreno ha criticado que Vox no pudiese realizar su mitin con normalidad, e intolerable que en un sistema democrático no puedan los candidatos de cualquier fuerza política concurrir por las calles y plazas de su circunscripción .

Me parece un disparate colosal y me parece sobrepasar una línea en términos de convivencia que no debemos permitir, indicando que la democracia supone respeto al que piensa de manera distinta, y en que yo a usted le respeto y usted me respeta a mí.

Para el presidente andaluz, este asunto tiene que servir para una reflexión por parte de la extrema izquierda y grupos políticos cercanos al Gobierno. EFE

1010626