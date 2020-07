Montero: Que nadie diga que no es posible un gobierno de izquierda en Euskadi

La ministra de Igualdad y número dos de Unidas Podemos, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que en Euskadi puede gobernar la izquierda y ha advertido de que "nadie diga que no es posible" porque la coalición entre su partido y el PSOE ha demostrado que sí puede serlo.

"A mí, en una campaña electoral nadie más me va a volver a decir que una cosa es imposible. Quien nos decía que era imposible en la última campaña de las elecciones generales ha tenido que ver que lo posible solo cuesta un poquito más, así que nadie nos diga que no es posible un gobierno de izquierdas también en Euskadi", ha recalcado Montero.

La dirigente de Unidas Podemos ha apoyado con estas palabras el mensaje que Elkarrekin Podemos-IU está repitiendo en cada uno de sus mítines, que hay que desplazar al PNV a la oposición con un gobierno de coalición entre esta formación, EH Bildu y el PSOE.

Es un mensaje que su candidata a lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha vuelto a reiterar en este acto, celebrado en el Kursaal donostiarra, en el que, además de ella y Montero, han intervenido la coordinadora autonómica de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, y la coordinadora general de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud.

Irene Montero, que ha iniciado su discurso con un recuerdo a las personas fallecidas a causa de la COVID-19, ha hecho una defensa de la política, y la "política institucional", por ser necesarias para "mejorar la vida de las personas y hacerlas más felices".

"Ese es para mí el sentido de la política, por eso me como otras muchas cosas que no son nada agradables", ha señalado.

Un ejemplo de ese trabajo político, según ha destacado, es la creación del ingreso mínimo vital, lo que en su opinión no habría sido posible "si no existiese en España un Gobierno de coalición", en el que Unidas Podemos está con "una modesta presencia, pero fuerte, robusta y, sobre todo, persistente".

"Hemos creado un nuevo derecho en medio de la mayor crisis sanitaria, económica y social de los últimos tiempos, que nos permite poner el foco, el ojo, la mirada, en aquellas personas que si no tienen un colchón, un apoyo por parte de la sociedad, pueden quedarse en la exclusión y en los márgenes", ha recalcado.

Ha criticado "el discurso de la derecha" porque "es mentira" y ha afirmado que "su problema es que no quiere combatir las desigualdades". "¿Pero quién va a ser feliz en esa sociedad que propone la derecha en la que lo único que puedes pensar de ti misma, o ti mismo, es que no te has esforzado lo suficiente para llegar a fin de mes o para poder dejar algo a tus hijos e hijas?", ha enfatizado.

Ha dicho que "es frívolo" decir que la crisis de la COVID-19 "es una oportunidad porque significa dolor y sufrimiento para millones de personas". "Pero esta crisis ha puesto de manifiesto, con una contundencia que el movimiento feminista venía expresando desde hace muchas décadas, que una sociedad no puede existir sin cuidados".

"En esta crisis hemos visto con claridad que, ni con todo el dinero del mundo, si estamos solas, si quieres hacer la guerra por tu cuenta, es imposible salir adelante", ha dicho la ministra, que ha destacado la importancia de alcanzar un "pacto por los cuidados" que impulse un sistema público de unos cuidados, hasta ahora en su mayoría "no remunerados". EFE

