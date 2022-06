Montero cree que el PP rechaza blindar la sanidad porque quiere privatizarla

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reprochado este domingo al PP que rechace sin conocerla la ley diseñada para blindar la sanidad pública y ha vinculado esa postura a la hoja de ruta de la derecha para desmantelar y privatizar la atención sanitaria.

Montero ha hecho estas consideraciones antes de participar en un acto de campaña en Huétor Vega (Granada) y después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara este sábado que el próximo Consejo de Ministros del martes aprobará una ley que busca blindar la sanidad pública ante posibles privatizaciones.

"Para el PP no es necesario blindar una sanidad pública porque para ellos no tiene tanto interés como para los socialistas", ha resumido la ministra de Hacienda y Función Pública, que ha criticado el rechazo de los populares a una norma de la que aún no conocen el contenido.

Montero ha asegurado que Andalucía sufre un desmantelamiento de los servicios públicos que ha vinculado a la hoja de ruta "que sigue siempre el PP", y que ha descrito como un deterioro de los servicios y un aumento de las listas de espera, que conduce a la concertación privada de los servicios sanitarios.

"Y cuando se inicia el camino es difícil el retorno como hemos visto en otras comunidades autónomas donde ha gobernado la derecha", ha advertido la ministra, que ha reivindicado una sanidad pública de calidad, universal para todo los ciudadanos y blindada ante posibles privatizaciones.

Montero se ha mostrado orgullosa de las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido el apoyo en las urnas para el candidato socialista a presidir la Junta, Juan Espadas, como medio para frenar el desmantelamiento de los servicios públicos.

Ha recordado que el PSOE apostó por Granada como capital de la salud de Andalucía y puso en marcha el Parque Tecnológico de la Salud (PTS), que ha sido referente nacional y europeo en investigación sanitaria, especialmente con células madre tras albergar el primer banco del país de células madre.

La ministra ha incidido en los recursos transferidos a Andalucía, más de 22.000 millones que Montero cree que se podrían haber traducido en la contratación de médicos y enfermeros, en nuevos hospitales y en haber reforzado este pilar del estado del bienestar fundamental durante la pandemia.

"A la contra, se ha despedido a más de 8.000 sanitarios, se están poniendo dificultades para hacerlos fijos, no se sacan ofertas publicas de empleo", ha censuradado Montero, que ha apuntado que el socialistas Juan Espadas sí cree en la sanidad publica y quiere estabilizar las plantillas y frenar el deterioro de la sanidad que ha achacado a Moreno.

"La fuerza del voto es la que va a permitir cambiar las cosas", ha resumido la ministra, que ha dicho que el PSOE trabajará para reconquistar derechos y ser referente sanitario. EFE

1011241

mro/avl/fg

(foto) (vídeo)